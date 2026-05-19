DMM通販にて、プラモデルやトイガンなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」を実施している。抽選期間は5月25日15時まで。当選発表は5月27日から4日以内に行なわれる。

今回の抽選販売では、「MG 1/100 νガンダム ver.Ka」「MG 1/100 リゼル 隊長機」「MG 1/100 ギラ・ドーガ」「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」「HG 1/144 ガルスJ」など、様々な作品のガンプラがラインナップ。

そのほかにも、美少女プラモデルより「Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク」や、「30MS」より「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」「30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース（イノセンテフォーム）」、東京マルイのトイガン「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」のほか、ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」や、TCG「ONE PIECEカードゲーム」、鉄道模型、ミニカー、ラジコン、たまごっち、美少女フィギュアなども抽選販売の対象となっている。

なお抽選販売の注意事項として、申込みは1商品につき1人1点までとなっているほか、決済方法がクレジットカードのみとなっている。

「プレミアホビー商品抽選販売」対象商品（一部抜粋）

「MG 1/100 νガンダム ver.Ka」

「MG 1/100 リゼル 隊長機」

「MG 1/100 ギラ・ドーガ」

「MGSD ウイングガンダムゼロ EW」

「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」

「HG 1/144 ガルスJ」

「Figure-rise Standard ルナマリア・ホーク」

「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」

「30MS SIS-Tc20g ツキルナ=ディアース（イノセンテフォーム）」

「リコリス・リコイル・コラボモデル 千束の銃」

「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」

「ONE PIECEカードゲーム エクストラブースター＜BR＞ONE PIECE Heroines Edition」

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