さらば青春の光の東ブクロが１８日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、「インフルエンサーやＹｏｕＴｕｂｅｒ、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」と訴えた。

この日は「東ブクロの毒出し」として、日頃思っていることを文書にして訴え。東ブクロは「インフルエンサーやＹｏｕＴｕｂｅｒ、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」と切り出し、芸能界は「ちゃんと自分の親を納得させて、養成所やスクールに通って人生かけてこの世界で食って行くって覚悟を持った人間だけが活躍できる世界であってほしい」とつづった。多数のフォロワーがいるインフルエンサーを起用しても「そこの層のファンはテレビなんて見てくれない」とも指摘した。

東ブクロはさらに「結構偉そうにしている、なんやこいつ、みたいなのもおる。それが当たり前になりすぎて芸能界の敷居が下がりすぎていると思う」ともコメント。そして「おもろいインフルエンサー、います？」と聞き「数が欲しいだけで呼んだけど、徐々に気づいている、制作側は」とも話した。

するとウエストランド井口浩之も「なんであんなに偉そうなの？というのは分かる」と同調。東ブクロは「浮かんでいるやつ、一緒や」と苦笑した。

井口は「ＹｏｕＴｕｂｅの番組みたいなのでまず、端の席でキレられて。なんで中心じゃないの？でキレて。この話ＯＫと言ったのに、いざ本番になったら話したくないと」と「偉そう」だったインフルエンサーの様子を紹介。「ＯＫって言ったのに現場でＮＧとか、（制作側も）なんでその人を使うんやろうって」と言うと東ブクロは「絶対アイツや」と確信。「ピー」音で隠されたが実名を明かし、とろサーモン久保田も「ああ〜」と知っている様子。

東ブクロは「何を勘違いしてるんやろうな。すごい偉そうやったわ」と振り返り「もちろんあいさつせえへん、こっちの目を見てしゃべらへんし、偉そうにして『たいしたこと言ってへんけどなあ』っていって帰っていきましたわ」と吐き捨てるように振り返った。

井口は「ガールズコレクションみたいなのに行って、モデルさんがいて普通にあいさつするじゃないですか。みんなきょとん。井口があいさつしてきたみたいな…」と、驚いたといい、東ブクロは「養成所やスクールに通ってないから誰も教える人がいないんやろうな」と推察していた。