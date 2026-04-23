「家事や育児の合間に、ちょっとした収入がつくれたら…」と思ったことはありませんか？ じつは、日常のわずか10分を意識するだけで、暮らしの中にお金になるものは見つかります。貯金ゼロから6年半で資産2000万円を達成したコツをSNSで発信しているあにかさんに、無理なく続けられる、生活に溶け込むお金の稼ぎ方を伺いました。

「スキマ時間」を上手く活用すれば、お金も稼げる！

「私にとってのスキマ時間は10分ほど。料理や運転中、子どもの送迎の合間や、自宅学習を見守っている時間を使って、少しずつお金を増やしています」と話すのは、6年半で2000万円を貯めた主婦・あにかさん。

【写真】写真販売でこづかい稼ぎも

お金を稼ぐというと、特別なスキルやまとまった時間が必要なイメージがありますよね。でも、あにかさんは「面倒で大変なことは苦手」と話します。

「日々の暮らしの延長で、無理なく続けられることを選ぶのがコツです」

そんなあにかさんが大切にしている、“お金稼ぎのルール”はこちら。

・面倒じゃないこと

・無理をしないこと

・長く続けられること

・今あるものを活用すること

がんばりすぎず、できることをコツコツ続ける。そんな小さな積み重ねが、無理なくお金を増やすことにつながっているといいます。

スキマ時間でお金にならないか考えるクセを

まずは、日常の行動のなかで「なにかお金にできないか？」を考えるクセをつけましょう。

●1：貸し駐車場

自宅の余っている駐車スペースを「特P（とくピー）」というサービスで貸し出し。予約や決済はオンラインで完結。

●2：写真販売

ストックフォトに家族の後ろ姿や家の中の様子をアップ。

家族の日常はニーズがあり、1枚150円程度に。

●3：持ち物レンタル

使う頻度が少ない高圧洗浄機や芝刈り機は「ジモティー」で1回2000円で貸し出して、購入費用は回収ずみ。

●4：金物リサイクル

リフォームして不要になった蛇口や折れた金づち、いらないコード類やメタルラックなどを金物リサイクルして、610円に。

ほかにも、収入源になることはたくさん！

実践はしていませんが、収入が見込めることはたくさんあります。

●：マイカー広告（断念）

クルマに広告ステッカーを貼る方法は、走行距離の規定をクリアできずに断念。よく運転する人にはおすすめ。

●：自宅看板（検討中）

昔からある、自宅の壁やフェンスを利用した「貸し看板」。住宅街でも案外ニーズがあり、月数千円の収入が見込める。

●：スキル販売（検討中）

自身の知識と経験を「民泊事業の始め方」としてマニュアル化。スキルマーケット「ココナラ」で販売を検討中。