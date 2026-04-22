天満屋グループ女子陸上競技部にこの春、2人の新人選手が加入しました。一度は引退を考えたものの、再び選手として走ることを決めたという2人。再出発に懸ける思いを聞きました。

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「日の丸」を背負ったランナー

天満屋グループ女子陸上競技部の2人の新加入選手。この春、大学を卒業した尾中花和選手と原田紗希選手です。原田選手は強豪の名城大出身。駅伝日本一に貢献し、世界ユニバーシティーで日の丸をつけるなど輝かしい経歴を持ちます。しかし…

（原田紗希選手）

「4年のときに病気やけがをしてしまってしばらく競技から離れた時期があった」「正直とても苦しかった」



一時、競技を離れ、引退も頭をよぎったといいます。しかし、天満屋から声がかかりもう一度走ることを決意しました。

（原田紗希選手）

「走れなくなったときに走る楽しさがわからなくなってしまった」

「ちょっとずつ復帰して大学で最後みんなとポイント練習とかできるようになったときに自分は走るのが好きなんだなと思い出すことができてこうして社会人になっても競技を続けることができました」

「競技」と「資格」二刀流ランナー

一方の尾中選手は、兵庫大学で選手として全国駅伝に出場しながら、栄養学を学んできました。当初は裏方として加入し、栄養士を目指す予定でしたが…



(尾中花和選手)

「監督から『よかったら選手もやってみないか』と、二刀流になるんですけど」



山口衛里監督の提案もあり、「競技」と「管理栄養士の資格取得を目指す」二刀流ランナーになることを決めたといいます。

（尾中花和選手）

「大学最後の1年間ですごく調子を落としてしまったり悔いを残した」「強い先輩方のいるチームでやっていったらまだまだ自分はタイムを縮めていけるんじゃないかなと自分への期待も込めてもう一回頑張ろうと」

選手を支える「トレーナー」も新加入

また新卒ではもう1人、トレーナーも加入しました。



横山雄也トレーナーはこの春まで、強豪・環太平洋大学の中心選手として活躍。その経験を生かしたいと話します。

（横山雄也トレーナー）

「陸上競技をしてきて悔しい思いや苦しい思いをたくさんしてきたので今度はサポートする側になった時に選手の努力が報われる環境を作っていきたい」

新加入 尾中・原田選手「目標」は…

新たなメンバーを迎えた天満屋グループ女子陸上競技部。2人の選手は、将来のマラソンを見据え、一歩ずつ前へ進みます。

（尾中花和選手）

「いずれはマラソンで活躍できるようになりたい」



（原田紗希選手）

「マラソンに挑戦できる土台を作って覚悟を持って社会人としてしっかり頑張っていきたい」