ミセス『テレビ×ミセス』で郷ひろみと“アチチ”！ゲーム企画では、めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”も

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Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』のレギュラー放送が、4月6日20時55分よりTBSにてスタート。その初回ゲストアーティストが郷ひろみに決定した。

■「GOLDFINGER’99」を全力でコラボ歌唱！

『テレビ×ミセス』は、日本レコード大賞で3年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEがグループでMCを務め、様々な人やモノと本気で“コラボ”するコラボバラエティ番組。

豪華アーティストとの極上の名曲コラボはもちろん、ミセスがテレビを通じて、日本中を明るくするために駆け回る、規格外のエンターテインメントを届ける 。

初回放送では、特番時から出演しており、ミセスと親交のある陣内智則、渋谷凪咲、そして前回ミセスとのコラボコントが大きな話題を呼んだチョコレートプラネットのふたりが登場。にぎやかな65分となる。

そして、記念すべきレギュラー初回のゲストアーティストとして、郷ひろみが登場。

ミセスのベストアルバムに郷がコメントを寄せ、2025年末の『NHK紅白歌合戦』での共演の様子も話題になった、郷ひろみとミセス。そんな両者が、全世代が歌って踊れると言っても過言ではない名曲「GOLDFINGER’99」を一緒に歌唱する。リハーサルからスタジオ中を巻き込む圧巻のパフォーマンスが展開。収録後にはミセスも感無量の表情を見せたという。

さらには、デビュー54年、70歳を迎えた今も活躍するレジェンドである郷が、“70歳まで歌い続ける秘訣”をミセスに伝授。ここでしか聞けないトークも満載だ。一夜限りの奇跡のコラボ歌唱と貴重なトークを存分に楽しもう。

■郷ひろみ コメント

■“ジャージ＆ヘルメット”が思いの他よく似合うMrs. GREEN APPLE

また、「テレビが大好き」というミセスが、レギュラー初回でコラボするのは、“これぞテレビ！”な王道企画。終始和やかな雰囲気のなか、持ち前のチームワークで超難関の「浮島ジップライン」攻略を目指す。めったに見られない“ジャージ＆ヘルメット姿”で気合い十分なミセスは必見だ。チョコレートプラネットのふたりと繰り広げる熱いコラボにも注目！

(C)TBS

■番組情報

TBS『テレビ×ミセス』

04/06（月）20:55～22:00

MC：Mrs. GREEN APPLE

進行：陣内智則

ゲスト：渋谷凪咲、チョコレートプラネット

ゲストアーティスト：郷ひろみ

■関連リンク

『テレビ×ミセス』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbstv_mga/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/