TWICE（トゥワイス）メンバーDAHYUN（ダヒョン、27）が、足首の負傷でリタイアした。韓国メディアが報じた。所属起業JYPエンターテインメントは25日、ファンコミュニティーを通じ「YWICEのメンバー・ダヒョンの健康状態および今後の活動に関してお知らせします」と告知文を掲載した。

「当社は、アーティストのコンディションと公演への参加可否を慎重に協議した結果、現在は活動よりも休養と回復が優先すべきだと判断した」と発表した。

また「ダヒョンは当面は回復に専念する予定で、振り付けをこなせるコンディションになった時点で活動に復帰する計画です。ダヒョンのステージを待ってくださったファンのみなさまに、残念な報告をすることになり、心からおわび申し上げます。当社はアーティストが元気よく活動を続けられるよう、全力でサポートしてまいります」と謝罪した。

韓国の通信社ニュース1は26日「ダヒョンは先月、国内で足首の骨折と診断された後、北米公演を欠席し、回復に専念してきた。しかし、まだ完全に回復しておらず、現在進行中のワールドツアーにも当面参加できなくなった。一方、TWICEはワールドツアー『THIS IS FOR』を開催し、全世界43カ国と地域でコンサート中」と報じた。

来月には東京・国立競技場でコンサートを開催するが、ダヒョンの参加はまだ不明だ。