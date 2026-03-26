歌手の中村あゆみさん（59）が26日までにXを更新。今年還暦を迎える中村さんの年齢を感じさせない美しさが話題となっている。



【動画】「想像以上にナイスバディ」と反響を呼んだ中村あゆみさんの動画

中村さんは「今年、還暦60歳です 5/10はNHKホールに皆んな集合してね」と呼びかけ、動画をアップ。動画内で、「私服がステージ衣装なんよ」「すぐ脱がせるのやめろw」と笑いながらもアウターの下に着ている私服姿を披露。抜群のスタイルでゴージャス感あふれる奇抜な服を着こなしている。



SNSでは「とても還暦とは思えない！」「スタイル良くてお美しいです」「翼の折れたエンジェル まさに80s神SONGだね！！」「綺麗な60歳 憧れちゃう」「まだまだ翼は折れずお元気そうで何より」「翼の折れないエンジェル」「翼が生えたエンジェルなっとる」「え、想像以上にナイスバディ」などのコメントがあった。



中村さんは、アルバム「Midnight Kids」でデビュー以後、「翼の折れたエンジェル」「ONE HEART」「BROTHER」等シングル28枚、ベスト盤2枚を含む全16枚のアルバムをリリース。1998年以降、音楽活動を一時休止していたが、2004年7月18日加山雄三氏プロデュースによるイベント「湯沢フィールド音楽祭」へのゲスト出演をきっかけに音楽活動を本格的に再開した。（中村さんのオフィシャルブログより引用）



中村さんは、5月10日のライブ「Super Lady Festival 2026 -SEASON5-」に出演予定。