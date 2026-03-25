TRF・YU-KI、ミニ丈×ロングブーツで美脚スラリ「スタイル維持がすごい」「ずっと憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/03/25】TRFのYU-KIが3月24日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムスの衣装姿を披露し、注目が集まっている。
【写真】58歳美人歌手「変わらぬ美しさ」美脚際立つミニ丈衣装姿
YU-KIは「自宅クローゼットにもない色『ラベンダーカラー』のオーガンジーブルゾン とても珍しいので記念に」と紹介し、鮮やかなラベンダーカラーのブルゾンに黒のトップス、引き締まった脚がのぞくアシンメトリーなミニ丈のボトムスとロングブーツを合わせた姿で、南国の木の下に立っている様子を公開している。また「＃stagecostume」「＃okinawa」「＃fes」などのハッシュタグを添えて、沖縄のフェスでの衣装姿であることを明かして「新しいものにチャレンジすれば 必ず発見があるから楽しい」と前向きな言葉で締めくくっている。
この投稿には「美脚すぎる」「ずっと憧れ」「スタイル維持がすごい」「その色似合いすぎ」「挑戦する姿がかっこいい」「ずっと憧れです」「変わらぬ美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳美人歌手「変わらぬ美しさ」美脚際立つミニ丈衣装姿
◆YU-KI、ミニボトムスの衣装姿披露
YU-KIは「自宅クローゼットにもない色『ラベンダーカラー』のオーガンジーブルゾン とても珍しいので記念に」と紹介し、鮮やかなラベンダーカラーのブルゾンに黒のトップス、引き締まった脚がのぞくアシンメトリーなミニ丈のボトムスとロングブーツを合わせた姿で、南国の木の下に立っている様子を公開している。また「＃stagecostume」「＃okinawa」「＃fes」などのハッシュタグを添えて、沖縄のフェスでの衣装姿であることを明かして「新しいものにチャレンジすれば 必ず発見があるから楽しい」と前向きな言葉で締めくくっている。
◆YU-KIの投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる」「ずっと憧れ」「スタイル維持がすごい」「その色似合いすぎ」「挑戦する姿がかっこいい」「ずっと憧れです」「変わらぬ美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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