BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループ・VIBY（読み：バイビー）が、「プレデビュー発表会」を本日東京・Billboard Live TOKYOにて開催した。

彼らのグループ名は「次世代の青春の象徴となるように」という願いを込め、Voyage Into Bright Youth（＝輝く青春の旅路）の頭文字から「VIBY」と名付けられたという。



発表会ではVIBYメンバーが登壇し、3月18日に配信リリースされたプレデビュー楽曲「恋におちたら」を初パフォーマンス。すでにYouTube上での再生回数が1,000万回を突破している同楽曲のMVの監督である岩井俊二からのメッセージVTRも公開された。

イベントの中盤には「恋におちたら」のオリジナル歌手でもあるCrystal Kayがサプライズ登場しデビューを控えたVIBYにエールを送った。

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◾️Crystal Kay コメント

みなさんを見ていると可能性しか感じられないのですけれど、しっかり自分らしさもあり、ステージワークもしっかりしていました。グループなので一人一人の違いがあってぶつかることもあると思いますが、自分らしさや自分しか出せない輝きを世界に届けてください！

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そして、6月24日にリリースする1stCDシングル「Miracle : The First Light」でデビューし、デビューに先駆けて、1stデジタルシングル「Mi*light」、2ndデジタルシングル「HANAMARU」の配信リリースが発表された。あわせて、公式ファンクラブ「TOMO」の発足や、ABEMAでのドキュメンタリー番組『VIBY 1329 The night before debut』の放送内容も解禁となった。



情報解禁の最後には、メンバーにもサプライズで8月31日に東京・日本武道館で＜DEBUT SHOWCASE＞を開催することが発表された。

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◾️リーダー・IO（イオ）コメント

8月31日の日本武道館公演が決まって、頭が混乱していますが、(今後リリースされる)「Mi*light」 や「HANAMARU」も一生懸命準備しているので是非注目していただき、日本武道館でまた良いステージを見せられるようにがんばっていきますので応援を宜しくお願いいたします！

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◾️リリース情報 1stデジタルシングル「Mi*light」

2026年4月8日 リリース

Pre-save / Pre-add：https://VIBY.lnk.to/Milight_pre 1stCDシングル「Miracle : The First Light」

2026年6月24日 リリース

◾️VIBY OFFICIAL FANCLUB「TOMO」

「TOMO」は、VIBYのファンネームであると同時に、「仲間」「友達」という意味が込められており、アーティストとファンが共に、同じ時間を共有しながら歩んでいくコミュニティです。「輝く青春の旅路」というコンセプトのもと、その旅を最も近い距離で共に歩む存在として誕生しました。

ファンクラブでは、ニュース配信やデジタル会員証に加え、メンバーの素顔や制作の裏側を収めた限定コンテンツなど、「TOMO」でしか体験できない特別なコンテンツを順次展開してまいります。

URL：https://viby-tomo.com/

◾️ABEMA『VIBY 1329 The night before debut』

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL 1話放送日時：2026年4月29日（水）夜10時〜11時

1話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGwN88fbbpgX 2話放送日時：2026年5月6日（水）夜10時〜11時

2話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DgUGyVCYkNrK2f

◾️プレデビュー曲「恋におちたら」

2026年3月18日（水）リリース

Pre-save / Pre-add：https://VIBY.lnk.to/koini_pre ▼新レーベル「Rii.MJ」について

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォーム。レーベル名「Rii」には、Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）という3つの意味が込められている。さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いも込められている。新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指していく。

◆「Rii.MJ」公式サイト：https://riimj.com/

◆「Rii.MJ」公式X：https://x.com/riimj_official