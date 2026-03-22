中国が圧倒的な世界シェアを誇るレアアース。国際緊張が高まる中、日本が進めているのが南鳥島沖でのレアアース泥採鉱だ。この一大事業の責任者をつとめる内閣府SIP海洋プログラムディレクターの石井正一氏が、今後の課題を解説する。

【画像】レアアース泥の採鉱で活用されている地球深部探査船「ちきゅう」

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産業的開発までの4つの課題

採鉱においては、環境への配慮も重要な課題です。例えば2022年、カナダのザ・メタルズ・カンパニー社がハワイ沖でマンガン団塊を海底から採取した際は、重金属が含まれる海水をそのまま周囲に廃棄したために、環境保護団体からの批判を招きました。真っ暗な深海は、いわば“誰の目も届かない世界”。国際的な信頼を得なければ、海洋資源の開発は進められません。



南鳥島沖での採鉱したレアアース泥とその精製物 ©文藝春秋

そこで我々は、海洋環境に影響の少ない海洋石油・天然ガスの開発手法である「閉鎖型泥水循環」方式を採用しました。パイプの先端に付けて海底に下ろした採鉱機は、先端部分のプロペラで泥を細かくし、内側のパイプから海水を注入して、海底の資源が混ざった泥水の状態にし、それを外側のパイプから船上に揚泥するのです。

この装置を使えば、周りの海底環境に影響を与えずに採鉱できます。今回の泥水はすべて地球深部探査船「ちきゅう」に載せて本土に持ち帰るようにし、海中への放出を最小限に抑制します。また、採鉱機の稼働にあわせ、環境モニタリングを実施しています。

今後の「産業的規模の開発」までには四つの課題があります。

第一の課題は「資源量」の確認、第二の課題は「採鉱技術」の確立、第三の課題は「製錬・精製技術」の確立、そして第四の課題は「輸送コスト」です。

現時点で第一と第二の課題はほぼクリアできましたが、「製錬・精製技術」はまだこれからです。

「研究開発」ではなく「産業化開発」には、それなりの規模で「製錬」と「精製」の工程を実用化する必要がありますが、まずは「レアアース泥」の実物を大量に採鉱・輸送できなければ、「製錬」と「精製」の技術は開発できません。とくにレアアース泥は、陸上のレアアース鉱石と違って、魚の骨のアパタイト（燐灰石）にレアアースが凝集してできたものなので、カルシウム分を除去する工程が必要になります。

「生野菜に飢えています」

最後の課題が「輸送コスト」です。今回は「泥水」のまま本土に持ち帰りましたが、来年2月に予定している採鉱試験では、これから建設する南鳥島の施設で泥水を脱水し、環境基準を満たした処理水は海域に放出すべく関係機関と協議を行っています。こうすれば、容量が5分の1程度になり、運搬コストが安くなるからです。

今回の試験では、採鉱作業は4日程度でしたが、次回は現場海域に37日程度滞在します。次回の採鉱試験が約1年後と聞いて、「なぜすぐに実施しないのか？」と疑問をもたれるかもしれませんが、肝心の「脱水処理施設」も建設に向けての申請手続きや工事発注手続きを行うのはこれからです。

しかし、泥水を「脱水」したくらいではコスト削減は不十分です。南鳥島は本土から約1900キロも離れているからです。自衛隊、国土交通省、気象庁の職員のみが常駐する“絶海の孤島”で、日常生活のインフラはほぼ皆無です。今回の試験航海では、補給がないなかで生鮮食料品の確保に苦労したようで、乗船した人からは「石井さん、みんな2週間も生野菜に飢えています」などと言われてしまいました。今後の教訓にしたいと思いますが、こうしたことも試験を繰り返すなかで見えてきます。

現時点で、人員が常駐できる宿舎を南鳥島に建設するのは、建築資材の運搬自体が困難なので、とりあえず、沖合に停泊する船舶を宿舎にして、そこからヘリコプターで「ちきゅう」に人員を運ぶことも考えています。ただし、何より悩ましいのが、南鳥島まで飛行機を飛ばしてくれる民間会社を確保することです。“絶海の孤島”でのプロジェクトは、本土とは勝手が違って、ロジスティクスやインフラの整備が必要となり、そこに大きなコストが生じるのです。

※この続きでは、南鳥島沖でのレアアース採鉱の意義を解説しています。

※約7000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年4月号に掲載されています（石井正一「レアアース・海洋探査 南鳥島で商業化の課題が見えた」）。

（石井 正一／文藝春秋 2026年4月号）