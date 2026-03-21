「ちいかわ」初のスマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）が3月27日に配信1周年を迎えるにあたり、1st Anniversary特設サイトおよび記念動画が3月19日に公開された。

（参考：【画像あり】キャンペーンの詳細）

あわせて、1周年を記念した各種カウントダウンキャンペーンの実施、「白雪姫」をテーマにしたアプリ内イベントの開催、全国5都市でのポップアップイベントの実施が発表されている。

『ちいぽけ』は、イラストレーター・ナガノがXに投稿している人気漫画作品「ちいかわ」を原作としたスマートフォンゲームアプリ。「ちいかわ」の世界観を感じられる遊びを詰め合わせた内容で、2025年3月27日より世界43の国と地域にて配信されている。

アプリ内では、3月19日15:00から3月26日23:59まで4つの「1st Anniversaryカウントダウン」キャンペーンが実施される。カウントダウン期間中は毎日ログインボーナスとして「広告スキップ（1日）」がプレゼントされるほか、有償宝石3,000個で10回引ける「カウントダウンうんだめし」ガチャ、無償・有償いずれの宝石でも1日1回引ける「カウントダウンおたのしみ」ガチャが登場する。いずれのガチャも★5以上の「おたすけ」を必ず獲得できる。

さらに、『ちいぽけ』公式Xアカウントをフォローし対象ポストをリポストすると、抽選で100名に「ちいぽけオリジナルAmazonギフトカード（1,000円分）」が当たるXキャンペーンも3月19日15:30から3月26日23:59まで実施される。参加者全員には、1周年当日の3月27日12:00に「1周年ありがとうイラスト」がリプライで届く。

3月27日15:00からは、アプリ内で「白雪姫イベント」が開催される。イベントミッションをクリアすることで、白雪姫テーマのちいかわの「衣装」や、白雪姫衣装のモモンガたちが遊びに来るホームアイテム「お城でのくらし」を入手できる。ログインボーナスとして、ホームアイテムを設置できる「場所：りんごと本の世界」も獲得可能だ。開催期間は4月28日14:59まで。

1st Anniversaryを記念したポップアップイベントは、東京・仙台・大阪・福岡・名古屋の5都市で開催される。バルーンの配布やスタンプラリーの実施が予定されている。

また、3月28日からは全国のキャンペーン対象店舗にて、1会計につき「ちいぽけりんごカード」（全7種）がランダムで1枚プレゼントされる。配布の詳細は公式Xで確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）