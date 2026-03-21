timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、防護服を着て実験 チョコプラと世界一の激臭を消すことに挑戦
timeleszの原嘉孝と篠塚大輝がチョコレートプラネットとともにMCを務めるTBS『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』が、22日午後2時30分から放送される。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学ぶ“地球まるごと大実験バラエティ”。昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月と今年3月にはプライム帯スペシャルが放送された。また、今年1月からは日曜のひる帯で不定期放送されている。
今回は初のオールロケ。3月の放送で子どもの夢をかなえる夢実験「世界最強の唐辛子の辛さを打ち消すことはできるのか!?」に挑み、今回は夢実験の第2弾となる。「世界最強のニオイvs最新科学！ 世界一の激臭を一瞬で消すことはできるのか!?」に挑戦。いつもはチョコプラ vs timeleszで対決しているが、今回は4人で力を合わせてロケに挑む。
今回の実験で使用するのは、世界でもっとも臭い食べ物といわれている「シュールストレミング」。スウェーデン産のニシンを塩水に漬けた缶詰で、そのニオイはなんとくさやの約8倍。住宅街で開けてガス漏れ騒ぎになったりすることもあるといい、輸入の際は「危険物」の規格で運送されているという。
そんな世界一の激臭に挑むため、4人はニオイを知り尽くすスペシャリストであるネイチャーティーチャーの元を訪れる。「シュールストレミング」のニオイの正体を探ると、激臭を打ち消すヒントが詰まっていた…。作戦会議を経て、防護服を着用した4人が屋外で実験に挑む。果たして、世界一の激臭を打ち消すことなどできるのか。
【番組カット】冒険隊の服を着て口を開けて笑っている原嘉孝と篠塚大輝
同番組は自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学ぶ“地球まるごと大実験バラエティ”。昨年7月に土曜の昼帯で初放送、12月と今年3月にはプライム帯スペシャルが放送された。また、今年1月からは日曜のひる帯で不定期放送されている。
今回の実験で使用するのは、世界でもっとも臭い食べ物といわれている「シュールストレミング」。スウェーデン産のニシンを塩水に漬けた缶詰で、そのニオイはなんとくさやの約8倍。住宅街で開けてガス漏れ騒ぎになったりすることもあるといい、輸入の際は「危険物」の規格で運送されているという。
そんな世界一の激臭に挑むため、4人はニオイを知り尽くすスペシャリストであるネイチャーティーチャーの元を訪れる。「シュールストレミング」のニオイの正体を探ると、激臭を打ち消すヒントが詰まっていた…。作戦会議を経て、防護服を着用した4人が屋外で実験に挑む。果たして、世界一の激臭を打ち消すことなどできるのか。