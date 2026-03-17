HANA7¿Í¤Î¹õ°áÁõ¥½¥í¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡£YURI¤Ï¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ï¥¤¥ì¥°¥ì¥ª¥¿ー¥É»Ñ¡¢JISOO¤Ï¶äÈ±¥·¥çー¥È¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¯
HANA¤¬3·î13Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¤Î¥¯ー¥ë¤Ê¡ØD.U.N.K.¡Ù°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È①②¡Ú¼Ì¿¿¡Ûnon-no¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µÈäÏª
¢£HANA¤¬¡ØD.U.N.K.¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ë¥Ýー¥º
HANA¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯ー¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç½Ð±é¡£YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥°¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥ì¥ª¥¿ー¥É¤Ç¥»¥¯¥·ー¤ËÈ©¤ò¸«¤»¡¢NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¤ÏË¹»Ò¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¾®Êª»È¤¤¤¬¸÷¤ë¡£MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¾®°Ëâ´¶¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤Ï¶äÈ±¥·¥çー¥È¤ÇÍÅ±ð¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¡£¤½¤·¤ÆCHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¤Ï¾åÌÜ¸¯¤¤¤Ç¶¯¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤ê¡¢MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¤Ï¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¥Ôー¥¹¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤ÏÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤Ë»Ø¤ò³Ý¤±¤Æ¥Öー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÅ·»È¤Î¼¡¤Ï¾®°Ëâ²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹ñÊõ¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¤¯¤é¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¾åÌÜ¸¯¤¤ÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖJISOO¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤ÎÇË²õÎÏ¡Ä¡×¡ÖYURI¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£HANA¤¬non-no¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µÈäÏª
¤Þ¤¿¡¢HANA¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïnon-no¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£