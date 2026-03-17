壁にも、デスクにも、最適な視界を。空間を選ばない「掛置き兼用」の圧倒的自由度【リズム】の掛け時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
一目で「今」のすべてを掌握。温度・湿度・カレンダーが暮らしの質を劇的に変える【リズム】の掛け時計がAmazonに登場!
壁に掛けても、棚に置いても。その場のスタイルに合わせて自在に配置できるのが、このデジタル時計の最大の魅力だ。幅240ミリメートル、高さ157ミリメートルという絶妙なサイズ設計により、遠くからの視認性を確保しつつ、デスクの上でも邪魔にならないスマートな存在感を放つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
表示機能は時刻だけに留まらない。室内のコンディションを一目で把握できる温度・湿度表示に加え、日付を確認できるカレンダー機能も搭載している。これにより、日々の健康管理やスケジュール確認が、わずか一瞬の視線移動で完結する。
→【アイテム詳細を見る】
奥行きは40ミリメートル、重さは約430グラムと安定感があり、置き時計として使用する際も倒れにくい設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
余計な装飾を排したデジタル表示は、オフィスからリビングまで、あらゆるインテリアの質感を高めてくれる。実用的な情報を一枚のパネルに凝縮したこの一台を迎え入れることで、あなたの毎日はより効率的で、より心地よいものへと進化するだろう。
一目で「今」のすべてを掌握。温度・湿度・カレンダーが暮らしの質を劇的に変える【リズム】の掛け時計がAmazonに登場!
壁に掛けても、棚に置いても。その場のスタイルに合わせて自在に配置できるのが、このデジタル時計の最大の魅力だ。幅240ミリメートル、高さ157ミリメートルという絶妙なサイズ設計により、遠くからの視認性を確保しつつ、デスクの上でも邪魔にならないスマートな存在感を放つ。
→【アイテム詳細を見る】
表示機能は時刻だけに留まらない。室内のコンディションを一目で把握できる温度・湿度表示に加え、日付を確認できるカレンダー機能も搭載している。これにより、日々の健康管理やスケジュール確認が、わずか一瞬の視線移動で完結する。
→【アイテム詳細を見る】
奥行きは40ミリメートル、重さは約430グラムと安定感があり、置き時計として使用する際も倒れにくい設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
余計な装飾を排したデジタル表示は、オフィスからリビングまで、あらゆるインテリアの質感を高めてくれる。実用的な情報を一枚のパネルに凝縮したこの一台を迎え入れることで、あなたの毎日はより効率的で、より心地よいものへと進化するだろう。