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TVerは、1991年にフジテレビ系「月9」枠で放送された浅野温子と武田鉄矢共演のドラマ「101回目のプロポーズ」の無料配信を、3月14日に開始した。

「101回目のプロポーズ」は、浅野演じるチェロ奏者の矢吹薫と、武田演じる真面目が取柄の中年サラリーマン・星野達郎が織りなすラブストーリー。

建築会社の万年係長・達郎は、真面目が取柄の中年サラリーマン。一見カッコいいが、実はアニメオタクの弟・純平(江口洋介)と暮らしている。99回の見合いで断られ続け、すっかり自信を失っている達郎に100回目の見合い話が舞い込む。

相手はチェロ奏者の薫。そんな彼女に当然のように断られた達郎だが、どうしても諦めきれずに、猛烈なアタックを開始した。始めは戸惑っていた薫だが、達郎の純粋な心に触れ、次第に心を開いていく……。

なお、3月19日からは続編となるドラマ「102回目のプロポーズ」が動画配信サービス・FODで配信されるほか、4月1日23時からはフジテレビおよび系列局(一部地域を除く)で地上波放送がスタートする。出演は唐田えりか、せいや(霜降り明星)、伊藤健太郎ほか。