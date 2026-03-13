元衆議院議員で、タレントとして活動している杉村太蔵さん。近年は、投資家としての顔ももち、金融に関する書籍を出版し、講演も行っています。しかし、そんな杉村さんも、お金に苦労した「どん底期」があったと言います。そこから学んだこととは？ 人生の挫折も経験するなかで杉村さんが実感した“お金とのつき合い方”について教えてもらいました。

清掃員から証券会社へ。人生が動いた瞬間

杉村太蔵さんは、20代の頃、6年在籍した大学を中退後、派遣社員となってオフィスビルの清掃員をしていました。

ビル清掃員から外資系証券会社に転職！当時の杉村太蔵さん

「当時は、就職氷河期まっただなかということもあり、大学中退の私を相手にしてくれる会社なんてありませんでした」（杉村太蔵さん、以下同）

しかし、日々一生懸命、掃除に勤しむ杉村さんの姿が目に止まったのか、カナダ人男性が声をかけてくれるようになったと言います。

「そのビルに入っている外資系証券会社に勤務されている営業幹部の方でした。私のジョークにいつも大笑いしてくれる人で、いつの間にか仲よくなっていました。すると、彼が『君は将来出世するよ。うちの会社を受けてみろ』と言うんです。私は千載一遇のチャンスだと思い、すぐに試験を受けさせてもらうことにしました」

見事、契約社員として雇ってもらえることになった杉村さん。

「最初は、雑用ばかりでしたが、資料づくりを手伝っているうちにどんどん金融の知識がついていきました。私が投資家になった土台は、まずはここでつくられました」

選挙落選。“無職”を経験して「初めてわかったこと」

その後、国会議員になり、国のお金の流れを理解することで、さらにお金に強くなったそう。しかし、そんな杉村さんも、人生で2度、お金に困ったことがあると言います。

「まずは派遣社員のとき。いつクビをきられるかわからない毎日を過ごしていました。そして2回目は、選挙で落選して無職になったとき。本当に苦労しましたね。お金の不安って本当に辛いんですよ…」

お金の大切さを痛いほど思い知らされた杉村さん。現在、自分と同じ40代の人たちこそ、今からでもお金の勉強をすること、そして老後に備えて資産形成に注力することの必要性を説きます。

「私の世代の人たちは、このままいくと、老後に強烈な格差が出ると思っています。給与所得で余った分をただただ銀行に預けている人と、給与所得で余った分を株を買って配当所得を得られる人には、大きな差が生まれるでしょう。だからこそ、今回この投資の本を書いたんです」

まずはお金のプロに相談して「支出の見直し」を

しかし、投資をしたくても、元手となる資金がないという人も多いかもしれません。そんな人でも資産運用はできる、と杉村さんは力説します。

「まずは、支出の見直しから行ってください。ファイナンシャルプランナー（FP）などのお金のプロに言わせると、きちんと見直せば、ほとんどの人が1割はカットできるそうです。支出の各項目を少しずつ減らせばいいんです。電気会社を見直したり、ムダな食費をカットしたり。その余剰分を投資に回すだけなので、これまでと支出を変えずに資産運用ができますよ。不安な方は、まずFPに一度相談することをおすすめします」

さらに杉村さんは、「お金はわが子だと思って扱うといい」と言います。

「私は、子どもに勤めてほしいと思うような企業にお金を預けることをおすすめしています。わが子を預けてもいいと思えるような信頼できる企業を探し、託しましょう」

また、「投資に向いている人」についての杉村さんの持論も。

「調子が悪いときも見捨てずあせらず、じっくり育てていける人は投資に向いています。じつは母親世代は、投資に向いているのかもしれません」