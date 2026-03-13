VIBY（バイビー）が、メンバービジュアルを初公開した。

（関連：【画像あり】VIBY、全員10代の日本人メンバー5人のソロビジュアル）

VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらの発掘や新人開発に携わってきたキム・ミジョンによる新レーベル Rii.MJ（リ・エムジェイ）の第1弾ボーイズグループ。『Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路』をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げている。メンバーはリーダーのIO（19歳）、RENKI（18歳）、AKITO（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の、全員10代の日本人メンバー5人で構成されている。

メンバービジュアルとあわせて、プレデビュー曲「恋におちたら」を3月18日に配信リリースし、同日にMVを公開することも決定した。同楽曲は、Crystal Kayが2005年にリリースした「恋におちたら」を、グルーブポップを基盤に新たに構築したトラックに乗せてリメイクしたもの。R&Bの感覚をまとったドラムと、温かみのあるエレクトリックピアノ、しなやかなギターが重なり合い、自然なバウンスと心地よい躍動感を生み出し、VIBYのボーカルが軽やかに流れる楽曲となっている。

また、同楽曲のMVは、VIBYの由来である『Voyage Into Bright Youth』を体現し、“旅”をテーマに制作されている。

（文＝リアルサウンド編集部）