Amazonのプライム会員向けサービス「Prime Video」で、那須川天心とファン・フランシスコ・エストラーダによるWBC世界バンタム級挑戦者決定戦が4月11日に独占ライブ配信される。

これはPrime Videoと帝拳プロモーションの長期契約締結に伴うもの。東京・両国国技館で開催される試合が、「Prime Video Boxing 15」として配信される。プライム会員は追加料金なしで視聴可能。

前戦でプロ初黒星を喫した那須川天心は、元世界2階級制覇王者のエストラーダとの挑戦者決定戦に臨む。

世界的なビッグネームに勝って再挑戦の切符を掴むことができるのか、注目が集まる。

また、坪井智也対ペドロ・ゲバラのスーパーフライ級10回戦や、高見亨介対アンヘル・アヤラのフライ級10回戦といった豪華なサポーティングカードが組まれている。

Prime Videoでは、2022年4月のゲンナジー・ゴロフキン対村田諒太の王座統一戦を皮切りに、世界的に注目度の高い試合がライブ配信されてきた。今後も帝拳プロモーションとの長期契約により、注目の試合が継続して配信される予定。

「Prime Video Boxing 15」配信予定（試合順は未定） WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心（帝拳） vs. ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ） スーパーフライ級 10 回戦 坪井智也（帝拳） vs. ペドロ・ゲバラ（メキシコ） フライ級10回戦 高見亨介（帝拳） vs. アンヘル・アヤラ（メキシコ） バンタム級10回戦 秋次克真（米国／日本） vs. ホセ・カルデロン（メキシコ） 132ポンド（59.87Kg）契約6回戦 久保寺啓太（帝拳） vs. クリサルディ・ベルトラン（フィリピン）