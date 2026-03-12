全日本空輸（ANA）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を4月以降発券分も同額で継続する。

燃油サーチャージは、シンガポールケロシンの市場価格の2か月間の平均を、為替レートの2か月間の平均で円換算した際の金額に応じて徴収すると定めている。

いずれも日本発着の片道あたり、ハワイを除く欧米・中東・オセアニア線は31,900円、ハワイ・インド・インドネシア線は20,400円、タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア線は16,300円、ベトナム・グアム・フィリピン線は10,500円、韓国を除く東アジア線は9,400円、韓国・ロシア（ウラジオストク）は3,300円となる。

イギリスで購入する場合はポンド、イギリスを除く欧州で購入する場合はユーロ、それ以外の国で購入する場合は米ドル建てとなる。一部の国を出発する旅程では別途設定されている。

■燃油サーチャージ額（2026年2月〜5月／日本発旅程・片道）

韓国・ロシア（ウラジオストク） 3,300円

韓国を除く東アジア 9,400円

ベトナム・グアム・フィリピン 10,500円

タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア 16,300円

ハワイ・インド・インドネシア 20,400円

ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア 31,900円