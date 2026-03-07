【俳協65周年】紫月杏朱彩・梅澤めぐ・菅 叶和・湊みやデジタル写真集 好評を受けて本人コメント到着！
声優事務所「俳協」65周年を記念した、俳協所属の人気女性声優4人によるデジタル写真集が2月23日（月）に発売され、早くも大きな反響を呼んでいます。梅澤さんと紫月さん、菅さんと湊さんという同期同士の組み合わせでありながら、これまでなかなか揃うことのなかった豪華メンバーが集結した貴重な一作となりました。今回はヒットを記念して本人たちのコメントを紹介します！
＊ ＊ ＊
〇紫月杏朱彩
写真集は初めてだったので、初めてをこの4人で出せて嬉しかったです。普段なかなか着ない服が多いので、ちょっと新鮮な私を見ていただけるんじゃないかなと思います。（菅）カンカンと一緒にベッドの上で撮影した時は、写真集に載っている以上にいっぱいはしゃいでて、めちゃめちゃ楽しみました（笑）。どの写真も本当にかわいいので、ずっと見てられると思います。私が爆笑しているところも写っているので、皆さん見てくれたら嬉しいです。
〇梅澤めぐ
私は人生で写真集を出さないと思っていました。梅澤めぐのこの先の人生で、ここまで肌が見えているような写真を出すことは、何らかの心変わりがない限りはないと思うので、是非見てほしいです。（湊）みやちゃんと、歯磨きをしているショットが可愛くてお気に入りなので、歯磨きを一緒にしている気持ちになって見てください。
〇菅叶和
俳協の先輩や同期の子と関わることがあまりなかったので、4人でジェンガやチーズフォンデュが出来てとても楽しい撮影でした。俳協65周年という節目にこうやって写真集を出せたおかげで、喋るきっかけにもなって嬉しかったです。お気に入りの写真は、（紫月）あずさんとのベッドで撮った写真がすっごく楽しくて、姉妹感があって好きです。
〇湊みや
女性のカメラマンさんだったからか、いつもより自然な表情の写真集になっています。
中でもかんちゃんの写真は全部雰囲気があって、本当にMVの一コマのようでした。
公園で仲良くしている2ショットの写真も、それぞれが同じ俳協に所属する同期同士なのですごくレアな写真だと思います。
●紫月杏朱彩（しづきあずさ）
11月8日生まれ 身長160cm 神奈川県出身
声：ソプラノ
特技：歌を覚えること
免許・資格：英検準2級
趣味・スポーツ：歌唱、脱出ゲーム、ミュージカル鑑賞、つまみ細工作り、和装
公式X【@azusa_shizuki】
●梅澤めぐ（うめざわめぐ）
5月12日生まれ 身長154cm 北海道出身
声：ソプラノ
特技：サッカー、リフティング
免許・資格：全商珠算電卓実務検定1級
趣味・スポーツ：絵を描くこと、フライドポテト作り、利きアロマ
公式X【@meg_umezawa】
●菅 叶和（かんかんな）
11月19日生まれ 身長165cm 東京都出身
声：メゾソプラノ
特技：茶道
趣味・スポーツ：家で歌の録音をすること、バスケット
公式X【@kannkannna】
●湊 みや（みなとみや）
12月16日生まれ 身長159cm 東京都出身
特技：ダンス、イラスト、ヘアアレンジ
趣味・スポーツ：カラオケ、ネイルアート、スキー
公式X【@miya_minato1216】
取材・文／鈴木大貴 撮影／野口花梨