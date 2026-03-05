【eBaseball: PRO SPIRIT】 3月5日 配信開始

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/PC（Steam）用野球ゲーム「eBaseball: PRO SPIRIT」の配信を3月5日から開始した。無料でプレイ可能。

本作は対戦に特化した「プロ野球スピリッツ」シリーズ新タイトルで、ゲーム内に用意された選手でチームを編成して世界中のプレーヤーと競い合える。野球エンジン「eBaseball Engine」を用いたリアルな球場の雰囲気を味わえるという。

Steam版ではバットカーソルなどのマウス操作に対応。直感的な打撃操作が可能だとしている。「WORLD CHAMPIONSHIP」モードでは異なるレギュレーションでリアルタイム対戦が行なえる大会を随時開催し、試合に勝利することでゲーム内選手を解放できる。

「TEAM EDIT」では自分好みのチームを作成できる。容姿やユニフォーム、帽子のデザインが変更でき、打撃や投球フォームも調整できる。打席でのルーティーン、ベンチ前でのホームランパフォーマンスも設定でき、120以上の人体パーツの変更も可能としている。

