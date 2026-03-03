「高熱だから絶対来ないで」同棲直前、看病を拒否する彼。その直後、共有アプリに『特上寿司2人前』の配達完了通知が！？家へ突撃すると【衝撃の事実】が発覚して...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同棲を目前に控えた彼から、突然のデートキャンセルの連絡が。彼を心配する主人公でしたが、ふとしたきっかけでとんでもない裏切りが発覚してしまうのです。

彼とお付きあいを始めて3年目の頃のお話です。2人の関係はとても良好で、いよいよ同棲を目前に控えて幸せいっぱいの時期でした。しかし、楽しみにしていたデートの当日、彼から「今日は高熱が出て寝込んでいるから会えない」と急なキャンセルの連絡が。

心配した私はすぐさま看病に行こうと提案したのですが、彼は「風邪をうつすと本当に悪いから絶対に来ないでほしい」と頑なに私の訪問を拒否。

彼の強い言葉に押され、その日は大人しく自分の家で過ごすことにしました。ひとりで手持ち沙汰にしていると、ふと私のスマートフォンに1件の通知が届きました。それは、彼と2人でポイントを貯めるために共有して使っているフードデリバリーアプリからのものでした。

何気なく注文履歴を確認してみると、彼の家宛てに「特上寿司2人前と高級なシャンパン」が今まさに配達完了になっていたのです。