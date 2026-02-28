ロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、日本代表としてもプレーした元サッカー選手の大津祐樹さん（35）。2023年12月に現役を引退し、2025年11月1日付けで、ブランド時計の中古品・新品販売などを手がける年商約300億円の企業「株式会社コミット」の代表取締役社長に就任した。

いったいなぜ、サッカー元日本代表が年商300億円企業の社長に就任することになったのか――。

大津さんに、現役時代から取り組んでいたビジネスの内容や、コミット社長就任の経緯、SNSについて、妻・久冨慶子アナとの結婚生活に至るまで、話を聞いた。（全3回の1回目／2回目に続く）



大津祐樹さん ©細田忠／文藝春秋

選手を引退したことでキャリアが終わった、という概念がない

――大津さんは、2023年12月にプロサッカー選手を引退しました。16年間のプロ生活、悔いなく、やり切ったという感じだったのでしょうか。

大津祐樹さん（以下、大津） 僕は目標を高く持ち続けるタイプなので、クリスティアーノ・ロナウドやメッシになりたかったですし、バロンドールを取りたかったんです（笑）。

そういう意味では、サッカー選手としては自分の目標を達成できなかったので、満足できる感じではなかったですね。

――とはいえ、ロンドン五輪で3得点を挙げてべスト4位入りに貢献し、海外移籍も実現しました。サッカー選手として結果を残してきたように見えます。キャリアの中で印象に残っている試合などもあるのでは？

大津 それ、よく聞かれる質問なんですけど、本当にないんです。僕は過去に満足したりするのがあまり好きじゃなくて。

もちろんサッカー選手としてプレーしていた頃も良い時代だったし、幸せだったんですけど、僕は今が大事ですし、今が楽しいんですよ。そういう人生を送りたいとずっと思っているんです。

僕はサッカー選手を引退したことでキャリアが終わった、という概念がなく、引退前と引退後でキャリアを切り分けて考えていないんですよね。「サッカー選手時代、すごかったよね」というキャリアにしたくない。常に今の自分が一番最高であるというのが、自分の生きる上でのポリシーなんです。

指導者になるビジョンはなかった

――選手時代から引退後の展開について何かイメージしていたのですか。

大津 引退したら指導者になる人が多いですが、僕にはそのビジョンがありませんでした。だから現役のとき、周りにはC級の指導者ライセンスを取りに行っている選手が多かったけど、僕は行かなかった。今もライセンスは持っていません。指導者はやらないと決めているのにライセンスを取る意味がないからです。

じゃあ現役時代に何をやっていたかというと、世の中の状況を知ろうとしていました。特に経済ですね。23歳の時から株式投資を始めたのですが、その頃から日経新聞や株価などを携帯でチェックしていました。

海外でトイレの質の低さに驚き、TOTO株を購入

大津さんは個人で株への投資を始め、最初に購入したのが「TOTO」の株だった。ドイツ、オランダのクラブに移籍し、海外に行った際、トイレの質の低さに驚いたという。

日本のトイレは以前より外国人の評価が高く、当時は東京五輪も控えていたので、「日本のトイレはすごい」と評価が高まり、その最先端をいくTOTOの株が上がると予想した。東京五輪は無観客だったが、インバウンドで多くの観光客が来日。日本のトイレの評価が高まり、株価が上がった。

現役中にスクールをやったらおもしろいんじゃないか

――株の投資を始め、2015年には酒井宏樹選手とサッカースクールを立ち上げました。この事業は、どういう発想でスタートされたのですか。

大津 サッカースクールって、引退してからやるケースがほとんどなんです。だから、現役中にスクールをやったらおもしろいんじゃないかって。いざやってみたら反響がすごかった。

スクールの対象は、小学生にしました。小学生と現役バリバリの選手が一緒にプレーする機会ってほぼないんですよ。そこで優しく教えるというよりは、プロの本気度を見せることを意識しました。僕らがめちゃくちゃ点を取るし、スライディングもするんです。

プロの凄さを見せることで子どもたちが刺激を受けて、もっとうまくなりたいとか、サッカー選手になりたいという人が増えてくれるといいなと。そのスクールは今も継続しています。

――サッカースクールの成功は、最初から見えていたのでしょうか。

大津 そうですね。そういうスクールって、子どもや親が求めているものだし、自分が困っていたり、あったらいいなと思うマーケットをやれば絶対に成功する自信がありました。

成功しないモデルじゃなかったから、ある意味、勝ちゲームでしたけど、もし失敗しても別にいいなと思ってましたね。

良いイメージが描けていないアスリートの引退後を改善したい

――2019年には、アスリートのキャリア形成支援などを行う株式会社ASSISTを設立します。

大津 これは、別に社長になりたいから作ったわけじゃなくて、自分のやりたい事業を行うために法人化が必要だったんです。

アスリートが引退したら、セカンドキャリアと言われるじゃないですか。それが嫌いだったので、その世界観を変えたいと思ったんですよね。

僕が17歳でプロサッカー選手になったとき、「サッカー選手が終わったらどうするの？」ってよく言われたんです。17歳でこれからがんばろうというときに、そんなことを言われるのって意味わからないじゃないですか。

でもそう言われるのは、サッカー選手を含めたアスリートの引退後に、良いイメージが描けていないからだなって思ったんです。そういう世間の見方を改善していきたい。

あと、アスリートの中には、競技で当たり前にやってきたことをビジネスにうまく活かせていない人もいます。そこをサポートできれば、アスリートの価値はもっと上がると考え、会社を立ち上げました。

新しいことを始める際に大事にしている3原則

――当時は、横浜F・マリノスでプレーしていましたが、ビジネスに割く時間は、どう捻出していたのですか。

大津 サッカーの練習が終わって、ほかの選手は遊びに行ったり、飲みに行ったり、自分の時間を自由に使うじゃないですか。僕はその2時間とか3時間をビジネスに割り当てていただけです。

でも、その数時間で1件の交渉がまとまったりするし、次につながる交渉ができたりして、かなり動けるんですよ。僕は、その時間を大切にしていましたし、あとはオフシーズンに集中してビジネスをやっていました。

――なぜそこまで行動できたのでしょうか？

大津 何かを始める際、多くの人は一歩踏み出す勇気がないんです。たぶん99%ぐらいの人にはないんじゃないかな。逆に言えば、残り1％になれば勝てるんですよ。

僕には新しいことを始める際に大事にしている3原則があって、1つ目は学ぶこと。2つ目は行動すること。3つ目は継続することです。

この3つにはそれぞれハードルがあって、まず、みんな新しい分野や知識を学ぶことをしない。もし、学んで知識を得ても行動しない。行動しても1回で終わるとか、継続しない。

ハードルをひとつひとつ乗り越えなきゃいけない中で、最終的にこの3つを全部できる人は10%もいないんじゃないかな。「これ、いいな」って言ったのに、次の日にはやらない、みたいな人が多いので。

僕は、思ったら即、動くようにしています。ビジネスで成功するには、そのスピード感が欠かせないですね。

大津さんは怪我で苦しんだ時期もあるが、日本代表でもプレーし、選手として才能が評価され、知名度も高かった。代表や海外でプレーした選手は、引退後、指導者や解説者、GMなどサッカー界での仕事に従事するケースが多い。

外側からサッカー界に寄付をしていきたい

――現役引退後、指導者や解説者、GMなどサッカー界での仕事に従事するという考えはなかったのですか。

大津 大津祐樹という個人が事業を展開するにあたっては、自分の武器である「サッカー」が必ず入ってきます。その経験をきっちり活かせる事業になるように、いつも考えています。

ただ、現状のサッカー界のビジネスにはあまり興味がないですね。日本のサッカーはどうしても寄付ビジネスになっている部分があるので、それを大きな規模にしていくのは難しい。マーケットの天井が決まってしまっているように感じます。

それは選手時代に見えていた部分でもあるので、僕は外側からサッカー界に貢献していきたいと思ってますね。サッカークラブを買うとか、オーナーになりたいという夢もあります。それは自分がクラブの中で働いてどうこうするよりも、外部からアプローチした方がスピード感を持って物事を進められるからです。

――スペリオ城北（東京都社会人サッカーリーグ2部）の経営に参画したのは、その理由からですか。

大津 そうですね。スピ―ド感を持って上のカテゴリーを目指していきたいですし、小さなクラブを大きくしていくことにも魅力を感じています。

チームは、昨年、東京都2部リーグで戦ったのですが、全体的に非常にレベルが高かった。監督もやらせてもらいましたが、指導の難しさ、勝つことの大変さを改めて感じました。

できるだけ早くJリーグにいけたらと考えているので、そのためにも地域の人や企業、応援してくれる人を巻き込んで大きなうねりを起こしていきたいですね。

昔では考えられないスピードで日本サッカーが強くなっている

――ちなみに今年は、ワールドカップがあります。日本代表は過去最強と言われ、期待されています。

大津 僕らが若い時は、日本がワールドカップで優勝するなんて話が全く出てこなかった。でも、今はワールドカップで優勝を目指すところまで来ています。

日本代表は海外で活躍している選手ばかりですし、昔では考えられないスピードで日本サッカーが強くなっているので、楽しみしかないです。

サッカーを辞めた身としては、ワールドカップを含め、日本のサッカー界が盛り上がってくれることがうれしいです。

Jリーグでは、ヴィッセル神戸の楽天の三木谷（浩史）さん、FC町田ゼルビアのサイバーエージェントの藤田晋さん、鹿島アントラーズのメルカリの小泉（文明）さんがチームに投資し、マーケットが活性化してきました。

Jリーグは秋春制になり、これからさらに日本のサッカーが変わっていくでしょう。そういう時代にサッカーができるのはうらやましい。僕もあと10年ぐらい遅く生まれたかったですね（笑）。

