一部のZ世代が、従来の引き上げ式ハンドブレーキを識別できないことがわかった。1997年から2012年生まれの回答者の27％が、現代の多くの車に装備されているボタン式の電子パーキングブレーキなしでは駐車時に車を固定する方法を知らないようだ。



【写真】愛煙家に厳しい時代 Z世代の「シーシャ」人気のワケ

オンライン自動車マーケットプレイス「Cazoo」の調査では、Z世代の40％が手動で窓を開閉するレバーが何であるかさえ知らなかった。また、調査対象者の3分の1が車の灰皿を、41％がシガーライターを識別できるに留まった。



Cazooの自動車専門家チャーリー・ハーヴェイ氏はこう述べている。「過去20年で自動車のデザインは大きく進化し、廃れた機能に関する知識が急速に失われているのは興味深いです。チョークのような機能は過去のものとして残るのが妥当ですが、物理ボタンやポップアップ式ヘッドライトなど、懐かしく思われる機能も存在します。



中古車市場には最新テクノロジー搭載車からクラシックなレトロデザインまで、あらゆるニーズに応える選択肢が存在します」



（BANG Media International／よろず～ニュース）