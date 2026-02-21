¡ÖÃÆ´Ý¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ö²Ð¤¬Èô¤ó¤À¡×¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÈ¿¸ÞÎØ¥Ç¥â¡É¤ÎÇ®¶¸¤ÈÁÇ´é
¡Ö¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡×¤ÈÆüËÜÎÎ»ö´Û¤¬Ãí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤Û¤É¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¡£¸ÞÎØ´ÑÀï¤Î¤¿¤á¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿É®¼Ô¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¥µ»°Ê¾å¤ËÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Âçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿¸ÞÎØ³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£Ë½Æ°À£Á°¤ÎÌë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Çº×¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍâÆü――¸ÞÎØ¤ÎÎ¢Â¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¸½¼Â¤ò¸½ÃÏ¤«¤éÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÍî½ñ¤¡×¤Ë¹³µÄ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬ÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÊ¿¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¡Ä
Âç³Ø´Ø·¸¤ÎÄ¹´ü½ÐÄ¥¤Ç£±Ç¯´Ö¥Ýー¥é¥ó¥É¤ËÂÚºßÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Ë¤Ë»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥£¥®¥¢¥¹¥±ー¥È¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¼ïÌÜ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï£µËü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¼ê¤¬¤Ç¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤È³ä¤êÀÚ¤ê¡¢2·î9Æü¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー½÷»Ò¡¢ÆüËÜvs¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆþ¼ê¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÏÆþ¾ìÎÁ¶â¤âÌó36¥æー¥í¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¸¶¹Æ¤Ï¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î²ñ¾ìÆâ¤ÎÇ®µ¤¤òÆÉ¼Ô¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸ÞÎØ¤ò½ä¤ë²ñ¾ì³°¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤Ç¤ÎÈ¿¸ÞÎØ¥Ç¥â¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÈ¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤äÈ¿¾¦¶È¼çµÁ¤òÉ¸ÜÖ¤·¤¿¹³µÄ³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢£²Ç¯Á°¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥Ç¥â¤Ï¤½¤Îµ¬ÌÏ¡¢Ç®ÎÌ¤È¤â¥Ñ¥ê¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë£²·î£·Æü¤Î¥Ç¥â¤Ï»²²Ã¿Í¿ô¤äÂáÊá¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤¬ÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ë¿åÊ¿¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇË½Æ°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÎÎ»ö´Û¤â¥Ç¥â¤Î¸½¾ì¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»öÁ°¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢»ä¤â¼«½Å¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬µðÂç²½¤«¤ÄÀè±Ô²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎË½Áö¤¬¤¢¤ë¡£¹³µÄ±¿Æ°¤Î¸µÍè¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏÈ¿ÊÆ±¿Æ°¤Ë¶á¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ï´ðËÜÅª¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯ÎÎ¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌÑÁÛ¤á¤¤¤¿´êË¾¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò·èÄêÅª¤Ë°²½¤µ¤»¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÇ¯Ëö¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅöÃÏ¤Î¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¿ÊÆ´¶¾ð¤¬¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÇICE¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ°ÜÌ±¡¦´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É: United States Immigration and Customs Enforcement¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë»ÔÌ±£²Ì¾¤¬¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Í»¦¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤¦»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡Ö¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎICE¤ÎÁÜºº´±¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡
¤³¤Î¹ÔÆ°¤â¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢EUÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÜ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹³µÄ³èÆ°¤Ï°ÛÍÍ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥â¼çºÅÃÄÂÎ¤Î¥¢¥¸¥È¤Ë¡ÖÀøÆþ¡×
¥Û¥Æ¥ë¤ËäÆ¤Ã¤Æ¥Ç¥â¤ÎÍò¤ò¤ä¤ê¤¹¤´¤·¤¿ÍâÆüÍËÆü¤Î£¸Æü¡¢³¹¤Ø¤È½Ð¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ß¥é¥Î¤Ï·öÓä¤ËËþ¤Á¤¿ºòÆü¤È°ã¤¤¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬ÊÄ¤Þ¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
»ä¼«¿È¤Ï¥ß¥é¥Î¤¬£³²óÌÜ¤ÎË¬Ìä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÂÎ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¼«Æ°ËÝÌõ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤éX¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤È¥Ç¥â¤Î¼çºÅÃÄÂÎ¤¬¡Ö¸åÌëº×¡×¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°µòÅÀ¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Î¥¢¥¸¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖPalaSharp¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÙ´Û¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Î¹³µÄ³èÆ°µòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤±¤Ë¡¢¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ê¡¢SNS¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¼«Á³È¯À¸Åª¤Ë¤½¤³¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢È¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¤¤µ¤µ¤«¤ÎÊÐ¸«¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·º¸Íã·Ï¤ÎµòÅÀ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÛÁüÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¤»¤¤¤«¡¢¥²¥ÐËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²ñ¾ì¤òÉÔË¡Àêµò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Þ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£¤¹¤¤¤Ö¤ó¤ÈÉÝ¤¤½¸ÃÄ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢´í¤Ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë°ú¤ÊÖ¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡Ö±ïÆü¡×¤ä¡ÖÂ¼º×¤ê¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤²º¤ä¤«¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÑÔÒ²½¤·¤¿Âç·¿¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥À¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤¿¤ê¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î´ÑÀï¤¬½ÐÍè¤¿¤ê¤È¡¢¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¡£°û¿©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¥Óー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Íê¤á¤Ð¥«¥¯¥Æ¥ë¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥Þ¥ß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÅÚ»ºÍÑ¤ÎÊªÈÎ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤È¤·¤Æ¡¢È¿ICE³èÆ°¤Î¥Þ¥Õ¥éー¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥È¤Î²°³°¤Ç¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹³µÄ³èÆ°¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÍî½ñ¤¡×¥¢ー¥È¤¬ºîÀ®Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¹³µÄ¤Î°Õ»×¤òÍî½ñ¤¤ÇÉ½¤¹¡×¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ý¥Ô¥å¥éー¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬½é¤á¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤¹¤ÈÌÌ¿©¤é¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö·Ý½ÑÊ¸²½³èÆ°¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯À§Ç§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¡¢¤³¤Î¥¢¥¸¥È¤ÎÍî½ñ¤·²¤â·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¸«²ó¤¹¤È¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¿À¯ÉÜ·Ï¤Î¥Ç¥â¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ä²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬»°ÎØ¼Ö¤ÇÍ·¤Ö¸÷·Ê¤â¸«¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸¢°Ò¤Ø¤ÎÈ¿¹³¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÅÚ»ºÊª¥³ー¥Êー¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Öº£²ó¤Î³èÆ°¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤È»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÎäÀÅ¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹³µÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ë¶É²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤Ç¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶á»þ¤ÎÎ©¤Á¿¶Éñ¤¤¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿Í¡¹¤òËÜµ¤¤ÇÅÜ¤é¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬È¿ÂÐ±¿Æ°¤Î´ðÄì¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¹³µÄ³èÆ°¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ìÈÌÂç½°¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¸ÎICE¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ±ÃÖ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÀ¤ÏÀ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ëÂ¦¤Î·Ù´±¤â²¤½£¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÈ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥ß¥é¥Î»ÔÄ¹¼«¿È¤¬¡¢¡ÖICE¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¶É¤Ç¤¹¤é¤½¤ÎÇÉ¸¯¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥èー¥í¥Ã¥ÑÁ´°è¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤¬¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹³µÄ³èÆ°¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿ー¤¬³°¤ì¡¢¸ÞÎØ¥Ç¥â¤ÏµðÂç²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤¦¤â¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÌµ·Á¤Îºâ»º¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥âÍâÆü¤Î¡Ö¸åÌëº×¡×¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¸«Ë½Æ°¤Ë±Ç¤ë¹³µÄ³èÆ°¤Ï¸«¤«¤±¤Û¤É´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÆ´Ý¤¬¿åÊ¿¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»ÔÈÎ¤Î²Ö²Ð¤äÇúÃÝ¤Ë²á¤®¤º¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤É¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
2·î8Æü¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥é¥Î»ÔÆâ¤ÎÂçÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Êü²Ð¤äÎ¬Ã¥¤ÎÀ×¤â¤Ê¤¯¡¢¼£°Â¤¬Ê¿²º¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹³µÄ¤Î¥¹¥Þー¥È¤µ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¿è¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÈ¿¸ÞÎØ¥Ç¥â¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌµ´ÑµÒ»î¹ç¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤äËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡¢¤â¤·ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÈ¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¥Ç¥â¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¸½¾ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Ìµ´ÑµÒÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ÙÈ÷¤ÎÉéÃ´¤Ï³ÊÃÊ¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤Ê¤É¤È¤Ä¤¤»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡¡
¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÈ¿¸ÞÎØ¥Ç¥â¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Åìµþ¤äËÌµþ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¤é¡×¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³´¤ò³Ð¤¨¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¶¥µ»¤ÎÏÃ¤ËÌá¤í¤¦¡£»ä¤¬´ÑÀï¤·¤¿½÷»Ò¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±ー¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤ï¤¬ÆüËÜ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢Áê¼ê¤ËÁ±Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÂÐ3¤ÇÀËÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Î90¡ó¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¢¤Î¥¢¥¦¥§¥¤¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥Áー¥à¤Ë¤Ï¿´¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£
Ê¸¡¿°æ½ÐÌÀ