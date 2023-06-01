ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技。147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。3月の世界選手権代表にも選ばれているが、フジテレビ系「Live News α」では揺れる胸中を明かした。

最後の五輪での演技を終え、中野コーチと抱擁を交わすと涙。溢れる思いが堪えきれなかった。キス・アンド・クライで得点を確認し、緊張から解放されたかのような笑みも。すると、隣に座っていた中野コーチの口から「世界選手権」の言葉が出た。

世界選手権は3月にチェコ・プラハで予定されており、女子シングルは坂本、中井亜美、千葉百音の3人が選出されている。SNS上のファンからも、もう一度世界を舞台に坂本の演技が見られるのか期待が集まっていた。

「Live News α」の放送内で、坂本は「正直、葛藤してます」と出場についてはまだ決めかねている様子。「もう『疲れたー』っていう感情ももちろんありますし『このままじゃ終われない』っていう気持ちも正直あって。マジでどうしようっていう感じなんです（笑）。おいおい……（考えたい）」と出場に含みも持たせた。



