ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、ポケピースのPOP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を3月より全国各地にて順次開催することを発表した。

ハートモチーフとポケモンたちがデザインされた、思わず笑顔になるキュートなビジュアルが盛り込まれたグッズが数多く登場し、会場内はポケピースの世界観を反映させた装飾に仕上がっている。POP UP STORE先行発売商品をはじめ、ポケピースのアイテムも用意されている。

POP UP STORE先行発売商品では、ポケモンたちが繋がるアクリルスタンドやハート缶バッジ、ピチューのぬいぐるみなどがラインナップされている。

また会場内でポケピース商品を3,300円（税込）お買い上げごとに、オリジナルステッカー（全4種）をランダムで１枚プレゼントされる。カットしてハートを組み合わせて楽しめるデザインだ。

