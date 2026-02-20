・「鯛の好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 … 刺身 54%

・2位 塩焼き 24%

・3位 カルパッチョ 11%

・4位 お茶漬け 10%



※小数点以下四捨五入



38,956票

今日の質問は「鯛の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「鯛の好きな食べ方は？」