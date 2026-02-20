「鯛の好きな食べ方は？」＜回答数38,956票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第446回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「鯛の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「鯛の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鯛の和風カルパッチョ
【材料】（2人分）
鯛(刺身用) 2人分
塩昆布 6g
新玉ネギ 1/4個
貝われ菜 1/2パック
<ソース>
しょうゆ 小さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
練りワサビ 少々
桜の花の塩漬け 少々
【下準備】
1、新玉ネギは薄くスライスし、水に放つ。しっかり絞って水気をきっておく。貝われ菜は根元を切り、長さを半分に切る。
【作り方】
1、塩昆布、貝われ菜、新玉ネギをあわせておく。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
2、器に鯛の刺身をのせ、(1)の野菜を上に盛り、＜ソース＞をかける。桜の花の塩漬けを飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
桜の花の塩漬けの塩を少しかけると、桜の風味がプラスされ、さらに美味しくなります。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「鯛の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「鯛の好きな食べ方は？」
・「鯛の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 … 刺身 54%
・2位 塩焼き 24%
・3位 カルパッチョ 11%
・4位 お茶漬け 10%
※小数点以下四捨五入
38,956票
・2位 塩焼き 24%
・3位 カルパッチョ 11%
・4位 お茶漬け 10%
※小数点以下四捨五入
38,956票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
鯛の和風カルパッチョ
【材料】（2人分）
鯛(刺身用) 2人分
塩昆布 6g
新玉ネギ 1/4個
貝われ菜 1/2パック
<ソース>
しょうゆ 小さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
練りワサビ 少々
桜の花の塩漬け 少々
【下準備】
1、新玉ネギは薄くスライスし、水に放つ。しっかり絞って水気をきっておく。貝われ菜は根元を切り、長さを半分に切る。
【作り方】
1、塩昆布、貝われ菜、新玉ネギをあわせておく。＜ソース＞の材料を混ぜ合わせる。
2、器に鯛の刺身をのせ、(1)の野菜を上に盛り、＜ソース＞をかける。桜の花の塩漬けを飾る。
【このレシピのポイント・コツ】
桜の花の塩漬けの塩を少しかけると、桜の風味がプラスされ、さらに美味しくなります。
(E・レシピ編集部)