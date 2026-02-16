本田紗来、フリルミニスカ×網タイツ衣装で美脚チラリ「かっこよさと可愛さが同居」「スタイル抜群」姉・本田真凜も反応
【モデルプレス＝2026/02/16】タレントでモデルの本田紗来が2月15日、自身のInstgramを更新。フリルのミニスカートに網タイツを履いたコーディネートを披露した。
【写真】芸能きょうだいの末っ子「雰囲気違ってドキッとした」美脚のぞく網タイツコーデ
本田は「TGC in あいち・なごや ありがとうございました」と15日に愛知・IGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」への出演を報告し、「だいすきな場所で、皆様にお会いすることができて幸せでした 美味しい食べ物もたくさんで、幸せMAXです」とコメント。大きなトランプ柄が印象的なジャケットを羽織り、黒いミニのフリルスカートから網タイツを履いた美しい脚をのぞかせた衣装姿を披露した。
この投稿に、プロフィギュアスケーターで俳優デビューした姉の本田真凜は「大富豪強そう」とトランプの絵文字をつけて反応。ファンからは「かっこよさと可愛さが同居」「ビジュ優勝」「スタイル抜群」「大人っぽくなった」「雰囲気違ってドキッとした」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田紗来、ミニスカ×網タイツコーデ公開
◆本田紗来の投稿に反響
