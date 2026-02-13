【射手座】週間タロット占い《来週：2026年2月16日〜2月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月16日〜2月22日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では調整していかないといけないでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の中で目的や目標を絞っていきます。多くを求めて進みが遅くなるより、一つでも良いから達成させていこうという気持ちです。仕事や公の場では、周囲の状況的に待たないといけないことがあるでしょう。急がせるより、自分が普段できないことに時間をあてていくと良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
新展開や新しい状況があります。それを喜んだりしている暇はなく、その変化に合った自分になっていかないといけないようで、手放さないといけないこともあるでしょう。シングルの方は、細かい部分にまでチェックを入れる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の本音が見えづらく不安が増えてしまいます。
｜時期｜
2月16日 割り切ることがある ／ 2月17日 変化が起きる
｜ラッキーアイテム｜
スニーカー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞