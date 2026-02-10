家の中に落ちていた正体不明のプラスチック製パーツ。その写真をThreadsに投稿し、「家の中に落ちていたコレはなんだろう？プラスチックです」と問いかけたところ、すぐに「クイックルワイパーのこの部分ですかね！？」とコメントがつき、正体が判明しました。投稿したのは、箕面の保護猫カフェ・カーラキャットカフェ（@caracatcafe）の店主さんです。その驚きのスピード感に「スレッズ本当すごすぎる！」「なんで分かるんだよ」という声が寄せられ、話題となっています。



【写真】謎のプラスチック製パーツ 絶対に何かの部品なのですが…

家の中で謎のプラスチック製パーツを発見した瞬間について、投稿主さんはこう振り返ります。



「『絶対に何かの部品やけど、まったく思いつかない！捨てるに捨てられないー！困ったー！』という感じでした」



何かの大事なパーツではありそうなものの、どこの部品なのかは分からない…。処分するにも不安が残り、SNSでの問いかけに至ったといいます。



そして判明した正体は、掃除用品「クイックルワイパー」のパーツでした。実は、クイックルワイパーの調子が悪く、壊れたと思った投稿主さんは、すでに新しいものを購入していたそうです。



「ぜんぜん覚えてないんですが、気がついたら壊れていたので、ワイパーを落とした時に取れたんだと思います。ここが取れて動かなかったんですかねぇ…。現在使っているものの部品を見たら、確かに…！？ となりました」



投稿には、すぐに正解を言い当てる声があった一方で、大喜利のようなユニークな「珍回答」も相次ぎました。



「真っ先に正解を教えていただいたことに、まず感動しました。次第に大喜利のようになって、みなさんおもしろかったけど、『ハムスターのヘルメット』や『ナウシカの王蟲』などの回答もあって（笑）。何気なく載せた写真で、みなさんと一緒にわいわいできて楽しかったです」



また、このパーツが外れた経験があるという人からの声も多く寄せられたといいます。



「最初は、『同じ人多い〜！』ってびっくりしてたんですが、最終的には『多すぎやろっ！商品としてアカンくないか！？メーカーに教えてあげよかな？』って本気で思いました。結局言ってませんが、メーカーさんからのコメントは本当に聞きたいですね」