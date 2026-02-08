大好きだった飼い主に捨てられご飯を食べられず、わずか体重1.5kgになってしまった子猫。地域の人に保護されてから約3ヶ月後、再び人間を信じようとしてくれて…？

話題となっている動画は2500回以上再生され、「捨てられると暫くその哀しみ忘れませんよね…」「突然愛された家族に捨てられたなんて人間だって辛い」との声が寄せられました。

【動画：家族に捨てられて『衰弱していた子猫』→保護されて『３か月後』……胸を打つ"変化"】

家族に捨てられた子猫

YouTubeアカウント『にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ』に投稿されたのは、家族に捨てられた元飼い猫が再び家猫になるまでの記録を収めた動画です。

ある日保護されたのは、もともと飼い猫として暮らしていたものの、家族に捨てられてしまったという1匹の子猫「サンマ」ちゃんでした。野良猫が多いところに捨てられてしまい、他の猫たちとの接し方がわからないため、ろくにご飯にもありつけず衰弱していったといいます。

保護から2週間、環境に慣れてくれた

危機的状況のサンマちゃんを見かね、「このままでは命が危ない、他の野良猫と繁殖してはまずい」と身を案じた地域の方が、保護団体と一緒に保護してくれたそう。そして、無事投稿主さんの営む『にゃんずはうす』にやってきたのです。

当初はずっと鳴き続け、おやつも食べてくれない状態だったのだとか。ケージ内で過ごす日が2週間続くと、ようやくサンマちゃんは鳴き止み慣れてくれたといいます。投稿主さんの心配をよそに、他の猫たちとも溶け込んで、並んでくつろぐのが日課になったそうです。

再び人間を信じてくれたサンマちゃん

サンマちゃんは優しい性格をしていて、だんだんと人間にも甘えるようになってくれたといいます。順調に体重が増えていき、保護当時の1.5kgから2.3kgにまでなったのだとか。

猫カフェ内では高所から下りてこないことも多いそうですが、再び人間たちと接しながら幸せな生活を送れるようになったことに安堵するばかりです。

捨てられてしまってもなお、人間に甘えようとするサンマちゃんの姿に感動の声が相次ぎ、「これから幸せになり、里親さんが早く決まりますように」「明るい猫生を願ってます」「さんまちゃん元気になって良かった！これからも元気に遊んだりしてね！」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ』では、野良猫保護の厳しい現実や、保護猫たちの人馴れ訓練の様子など、動画を通じて保護猫や保護活動に関することを学べます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。