「冬服に飽きた」なら！【グローバルワーク】ちょこっと追加で新鮮に！「頼れるファッション小物」
手持ちの冬服がマンネリ気味なとき、気分を一新するならプラスワンしやすい小物がおすすめ。スカーフやビスチェを投入してブラッシュアップすれば、コーデのマンネリを打破できそうです。今回は大人のデイリーコーデに合わせやすい、【グローバルワーク】の上品なファッション小物をピックアップ。どれも手に取りやすい価格なので、ぜひトライしてみて。
スカーフでこなれ感のある最旬コーデに
【グローバルワーク】「トライアングルニットスカーフ」\2,090（税込）
カジュアルコーデにプラスワンするなら、ニット素材のスカーフがおすすめ。2026年春夏トレンドとしても注目を集めているスカーフは、一点投入で旬顔コーデに。フードのように被ったスタイルや、肩掛け・首巻きなど、1枚あれば幅広いスタイリングが楽しめます。スタッフのありちゃんさんは「胸元に巻いてビスチェ風に」という提案も。
マルチに使える！ 華やかなレースビスチェ
【グローバルワーク】「マルチレースベルトビスチェ」\2,200（税込）
冬服の地味見え問題を解決したいときは、ビスチェもおすすめ。スタッフのせこ子さんがウエストに着けているのは、ベルトとしてパンツと合わせたり、手持ちのTシャツにビスチェとして投入したり、マルチに使える優れものです。ふわっと揺れるシルエットとエレガントなレースが、さりげなく存在感を発揮してコーデのアクセントに。ゴム仕様で簡単に着脱でき、ストレスフリーに使えそうなのも嬉しいポイント。
