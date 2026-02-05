誕生日や記念日、ふと惹かれる数字……ラッキーナンバーを身につけるだけで、そっと背中を押してもらえるような、不思議な安心感が生まれるもの。そんな“数字が持つ力”にフォーカスしたジュエリーブランドが「No.（ナンバー ドット）」。2024年秋にデビューし、感度の高いジュエリーラバーの間で注目を集めています。

クリエイティブ・ディレクターを務めるのは、ジュエリー業界歴約30年、日本ジュエリー協会（JJA）常任理事でもある青木千秋さん。長年の経験と思いを込めて生まれた、ときめきを宿すジュエリーの魅力に迫ります。

すべてを肯定してくれる、ナンバージュエリー

「HAPPY（TO（BE（ME）」＝“私に生まれてよかった”。この思いをコンセプトに掲げる「No.（ナンバー ドット）」は、世界中の女性が“自分自身であること”に価値を見出し、前向きな未来へ進んでいけるよう寄り添うジュエリーブランド。言葉を交わさなくても思いを分かち合える“数字＝ナンバー”をモチーフに、一人ひとりの背中をそっと押す存在を目指しています。ナンバージュエリーを通して、性別や年齢、国籍を越えたそれぞれの幸せを後押ししたい……そんな青木さんの願いから「No.」は誕生しました。

私を励ましてくれる、お守りのような存在♡

手元にさりげない輝きを添えてくれるナンバーブレスレットは、イエローゴールド、プラチナシルバー、ピンクゴールドの3色展開。チェーンに配された数字モチーフが、控えめながらも印象的なアクセントに♡ ふと視線に入るたび、前向きな気持ちと自分らしさを思い出させてくれる、日常に寄り添うジュエリーです。

耳元に、自分だけの物語を

耳元でそっときらめくイヤリングとイヤーカフもおすすめ。繊細な数字モチーフが横顔にやさしい印象を添えてくれます。イヤーカフダブルは、まるでイヤーカフを重ねて着けているかのよう。いつものスタイルにさりげなく変化をつけたい人にぴったりです。

数字とダイヤモンドが繊細に輝く「No.」のジュエリー。今回ご紹介したアイテムのほか、ペンダントやリング、アンクレット、ラベルピンなど、多彩なラインナップが展開されています。身につけるだけで自信がみなぎる“お守りジュエリー”を、ぜひ手に取ってみてくださいね。

