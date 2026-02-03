感染者急増のインフルエンザ、実は「週１サウナ」で発症リスクが激減…血行促進＆老廃物排出がカギに

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

呼吸器疾患にはいくつか種類があるが、一度罹患すると症状が長く続く疾患が多い。そのため発症リスクを減らすことが大切。その手段のひとつが「サウナ」だ。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

サウナが呼吸器疾患を抑えるメカニズム

呼吸器とは、酸素を体内に取り込み、二酸化炭素を体外に排出する器官の総称です。鼻と口から始まり、気道、肺へと続いていきます。

呼吸器疾患は、インフルエンザや急性気管支炎をはじめとする「感染性呼吸疾患」、たばこの煙などに含まれる有害物質を吸い込むことで、肺や気管支が悪い影響を受ける「慢性閉塞性肺疾患（COPD）」を含む「気道閉塞性疾患」、気管支喘息をはじめとする「アレルギー性肺疾患」など、いくつかの種類に分けられます。

では、なぜサウナによってこれらの疾患の発症リスクが軽減される可能性があるのでしょうか。

それは、免疫力の低下や老廃物の滞りなどとの関連性が深い疾患が多いためです。つまり、日頃からサウナに入って、免疫力向上や血行促進に努めることにより、かぜ症候群やインフルエンザにかかりにくくなるというわけです。

“週4回以上”で発症リスクが半分軽減

まず、サウナによって体温が上昇すると、免疫細胞が活性化して白血球が増加することから、風邪ウイルスなどへの抵抗力が高まると考えられます。

また、サウナに入って血行が促進されると、体内の老廃物排出が促されると同時に、身体に必要な栄養素や酸素が体内の隅々にまで効率よく運ばれていきます。

その結果として、呼吸器疾患の発症リスクがどの程度軽減するかを検証すべく、フィンランド・クオピオ市とその周辺に暮らす、呼吸器疾患のない、サウナ入浴習慣がある42〜61歳の白人男性1935名を対象に、約25年にわたって追跡調査が行われています。

調査では、対象者を「週1回以下のサウナ入浴習慣がある人」「週2〜3回のサウナ入浴習慣がある人」「週4回以上のサウナ入浴習慣がある人」の3群に分類して、調査開始時以降に呼吸器疾患を発症した人の割合が測られています。

その結果、週2〜3回のサウナ入浴習慣がある人は、週1回以下のサウナ入浴習慣がある人と比べて、呼吸器疾患の発症リスクが約30％少なく、週4回以上だと、発症リスクが約40〜50％も軽減されることが認められました。

