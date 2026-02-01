156作品のうちの“スゴい1枚”

西濃運輸の公式SNSアカウントが、「社内コンテスト1位は、これだああああああ！」というコメントとともに、同社のトラックが整然と格納された写真を投稿しています。これに対し、SNSでは多くの反応が寄せられています。

【写真】えっ…これが「AIレベルに超エグい」西濃トラックの整列駐車、驚愕の様子です

同社では、年末年始に「第3回 格納コンテスト」を実施。総応募数は156作品で、最優秀賞には西濃運輸名古屋東支店で撮影されたものが選ばれました。このコンテストは、全国の支店から寄せられた西濃運輸の伝統である「年末の格納風景」を撮影した写真を対象に、従業員投票および一般投票を通じて各賞を選出するもので、物流業界に受け継がれる伝統やその魅力を広く発信することを目的としているとのことです。

この投稿を見たSNSユーザーからは「信じられるかい？これが西濃運輸のチカラで、これは実写なんだぜ」「相変わらず西濃運輸さんの整列駐車エグいんですよね」「本当に言葉が見つからないです！！脱帽」「このご時世にAIの様に見えて実は実写とは素晴らしい」「この一糸乱れぬ整列…精鋭部隊感が半端ない」「定規で測ったような、止め方」といったコメントが公式アカウントへ寄せられています。