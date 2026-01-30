【カービィカフェ】『カービィのエアライダー』モチーフの期間限定メニューが登場！
「星のカービィ」をテーマにした『Kirby Café （カービィカフェ）』全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）にて、2026年2月4日（水）から2026年7月7日（火）までの期間限定で、Nintendo Switch 2ソフト『カービィのエアライダー』をモチーフにした新作デザートが提供される。
『カービィのエアライダー』は、ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲーム。
ワープスターに乗ったカービィが、花に囲まれたさわやかな草原のコース「フラリア」を駆け抜けていく。
新作デザート「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」では、ゲームに登場する花に囲まれた草原のコース「フラリア」をプレートに表現。フレンチトーストのワープスターに乗ったいちごアイスのカービィが、お花のもなかやクッキーの蝶、カラフルなフルーツなどをあしらったプレートの上を駆け抜ける。
ぜひカービィカフェでも、『カービィのエアライダー』をお楽しみください。
＞＞＞「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」やゲーム画面をチェック！（写真5点）
（C） Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
『カービィのエアライダー』は、ライダーと個性豊かなマシンを自由に組み合わせて競う、ライドアクションゲーム。
ワープスターに乗ったカービィが、花に囲まれたさわやかな草原のコース「フラリア」を駆け抜けていく。
ぜひカービィカフェでも、『カービィのエアライダー』をお楽しみください。
＞＞＞「風になれ！エアライダーのフレンチトースト」やゲーム画面をチェック！（写真5点）
（C） Nintendo / SORA (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.