23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第3話が1月27日に放送される。

【写真】圭介から説得された万季子は警察署へ

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、1月27日放送回のネタバレを含みます。

第3話あらすじ

刑事・南良理香子（江口のりこ）は新たな視点から、違和感をさらに強めることに。

あろうことか、捜査でバディを組む飛奈淳一（竹内涼真）を含め、同級生４人全員への事情聴取をしたいと言い出す。



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

23年前に人知れず持ち去り、タイムカプセルに封印した殉職警察官・清原和雄（弓削智久）の拳銃。

今になって、あの拳銃を持ち出し、スーパー店長殺人事件を起こしたのは一体誰なのか――。

消えた拳銃

かつて拳銃を埋めたこと、そしてタイムカプセルの鍵の暗証番号を知るのは、捜査を担当する淳一と、今回の事件の容疑者と目される初恋の相手・岩本万季子（井上真央）、清原圭介（瀬戸康史）、佐久間直人（渡辺大知）ら同級生４人のみのはず…。

よからぬ疑念と仲間を信じたい気持ちがせめぎ合う中、淳一は彼らとともにタイムカプセルを掘り返す。

やはり拳銃は消えていて…！

淳一に疑われていると感じ、険悪な空気に包まれる同級生たち。



（『再会 Silent Truth』／(c)テレビ朝日）

そんな中、万季子は元夫でもある圭介から説得され、警察署へ。事件前日にスーパーを訪れた目的について、嘘の供述をしたことを認める。