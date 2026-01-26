¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×ÅìÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡ÈÉ÷Â¯ÀÜÂÔ¡ÉÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¼õ¤±ÅìÂçÁíÄ¹¤¬¼Õºá¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚÅù¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¡×ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤¬¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ä¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÇÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÆ£°æµ±É×ÁíÄ¹¤¬¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¡¦º´Æ£¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¶¨²ñ¡×¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæÆâÍÆ¤ÎÁªÄê¤Ê¤É¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¹âµé¥¯¥é¥Ö¤äÉ÷Â¯Å¹¤Ç180Ëü±ßÁêÅö¤ÎÀÜÂÔ¤ò¼õ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÆ£°æµ±É×ÁíÄ¹¤Ï25Æü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡Ö³ØÀ¸¡¢´µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Î53ºÐ¤Î½Ú¶µ¼ø¤¬¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£°æÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñÎ©Âç³Ø¤Î¶µ¿¦°÷¤È¤·¤ÆË¡Îá½å¼é¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎÑÍý°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¶µ°÷¤ÎÂáÊá¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ç¡¢°ä´¸¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤¤â¤Î¤È¼õ¤±¤È¤á¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºòÆü¡Ê1·î24Æü¡Ë¡¢ËÜ³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Îº´Æ£¿°ì¶µ¼ø¤¬¡¢¼ýÏÅÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¡¢´µ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ö¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤âÆÈ¼«¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¡¦·Ð°Þ¤ÎÊóÃÎ¤äÂÐ±þ¡¦½èÊ¬Åù¤ò´Þ¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¼Â¤òÄ´ºº¤·¸¶°ø¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¡¢Ì±´Ö»ñ¶â¤Î¼õÆþ¡¦³èÍÑ¾õ¶·¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¡¢»öÂÖ¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤®Áá´ü¤Ë»¡ÃÎ¤¹¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚÅù¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë°ú¤Â³¤Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸¡Æ¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ëºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥²þ³×Åù¤Ë¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î25Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþÂç³Ø¡¡ÁíÄ¹¡¡Æ£°æµ±É×