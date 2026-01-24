◇NBA・Gリーグ ブルズ104ー114ニックス（2026年1月23日）

NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が23日（日本時間24日）敵地ウェストチェスター・ニックス戦に途中出場。ノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークした。チームは猛追したものの、勝ち越すことが出来ず敗れた。

「右下腿の血栓」からの復帰戦となった15日（日本時間16日）敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦では途中出場ながら絶品アシストを連発するなど2得点7アシストを決めた。

この日もベンチスタートとなった河村。第1Q残り4分10秒からコートに立つと、出場直後にトップ付近から3Pシュートを決めて復帰後初FGを沈めた。残り3分31秒は速攻から3Pシュートを演出した。さらに残り2分14秒にも3Pシュートをアシストした。

第2Qもベンチスタート。残り7分20秒から途中出場すると、残り2分37秒には速攻からレイアップシュートを演出した。残り2分28秒でベンチに下がった。

第3Qも残り5分46秒から途中出場。残り5分22秒に後半初アシストを決めると、残り4分26秒ではドライブインからノールックパスでダンクを演出した。絶品アシストに会場が大きく沸いた。

第4Qもベンチスタート。残り6分55秒から途中出場すると、残り4分12秒にはノールックパスバウンズパスでレイアップシュートを演出した。このプレーには現地実況も大興奮。その後残り2分53秒にも3Pシュートをアシストした。

河村は21分出場で3得点7アシスト2リバウンドをマーク。シュートは7本試投で1本成功。3Pシュートは3本試投で1本成功とシュートは不調だった。

チームは前半53ー71と大量リードを許した。後半は猛追で一桁点差まで詰めたが、勝ち越しことは出来ず敗戦した。

次戦は26日（同27日）にオクラホマシティ・ブルーと対戦する。同日にはNBAブルズがレイカーズと対戦するため、八村と河村の日本人対決も期待される・