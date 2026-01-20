スペイン・アダムス（CNN）スペイン南部コルドバ近郊で18日、2本の高速列車が脱線し、少なくとも40人が死亡、数十人が負傷した。スペイン国内での鉄道事故としては過去10年あまりで最悪規模となった。

事故があったのはマドリードから南へ約360キロ離れた小さな町アダムス近郊。北へ向かうマラガ発マドリード行きの高速鉄道が走行中、後部3両が脱線し、南へ向かうマドリード発ウエルバ行きの先頭車両に衝突。2本の車両とも横転した。

現場を視察したスペインのサンチェス首相は19日、事故原因の「真相究明」を約束し、3日間の服喪を発表した。

南行きの列車に乗っていたロシオ・フローレスさんは、「空中に投げ出された。無事だったことに感謝している。私よりもひどい状況の人がたくさんいた」と語った。

アンダルシア州首相のフアン・マヌエル・モレノ氏は19日、衝突事故で40人が死亡、41人が入院中だと発表した。

「すべてが真っ暗になった」

CNNが確認した映像では、窓から列車の外に出たり、屋根づたいに脱出したりする乗客の様子が見られた。

アナと名乗る女性は、北行きの列車が「片側に傾いて、それからすべてが真っ暗になった。聞こえたのは叫び声だけだった」と語った。

顔にばんそうこうを貼ったアナさんはロイター通信に対し、先に脱出した他の乗客が血まみれのアナさんを窓から引っぱりだしてくれたと語った。アナさんの姉妹は消防隊員によって列車の残骸から救出されたという。

アナさんは、多くの乗客が重傷を負ったといい、「彼らを目の前にして、死ぬのが分かっていたのに、何もできなかった」と語った。

現場のCNN記者によると、人口4200人の小さな町アダムスは静まり返っていた。市庁舎のテーブルに積まれた多数の毛布が、地域の結束の精神を表していた。

今回の事故は、2013年にサンティアゴ・デ・コンポステラ近郊で79人が死亡、144人が負傷した鉄道衝突事故以来、スペインで最悪の鉄道事故となっている。

プエンテ運輸相は、事故について、7億ユーロ（約1290億円）の投資プロジェクトの一環として最近改修されたばかりの直線区間で発生し、列車も比較的新しいことから、「極めて異例」だと述べた。

プエンテ氏はテレビ局に対し、鉄道の専門家もみな非常に困惑していると語った。

南行きの鉄道を運行していた国営鉄道レンフェは、列車は事故のあった区間の制限速度を下回る速度で走行しており、信号システムによって制限速度を超過しないようになっていると述べている。

スペインの鉄道運転士組合SEMAFは以前から、高速運転が振動を引き起こし、高速鉄道の線路を損耗させるとの懸念を表明していたという。同組合関係者がCNNに明かした。

スペイン工学研究所のホセ・トリゲロス所長はロイター通信に対し、事故の原因について推測するのは「時期尚早」だと慎重な見方を示した。

「先験的には、あらゆる要素がこれを不可能にするはずであり、それが唯一の現実だ」とトリゲロス氏は述べた。「列車が故障したか、線路の構成要素のどれかが、本来あるべき完璧な状態ではなかったかのどちらかだ」