日本テレビ系の新春恒例特番「大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA」（後2・00）が11日に放送され、楽天・西垣雅矢投手（26）と広島・小園海斗内野手（25）の報徳学園OBコンビがそろって出演。高校時代、野球部にあった珍ルールを明かした。

昨年までの12球団対抗からセ・パ対抗に初めて変更された今回。選手たちが様々な競技にチャレンジする一方で、恒例コーナー「超ULTRAトーク」は健在だった。

そのなかで「高校時代の野球部 珍ルール」というトークテーマに。2人が在籍していた当時、報徳学園野球部には「1年生は学食の使用禁止」という名門ならではの？驚きの珍ルールがあったと明かされた。

まずは1年先輩の西垣が「なんでかはちょっと分からないんですけど、とりあえずダメだったんです」と明かすと、スタジオ内は早くも爆笑モード。

小園が「学食、自販機もダメやったんです」と続けると「え〜っ！！！」という声が響き渡った。

ただ、この珍ルールを真面目に守っていると学校生活に支障がありそうだが…。

「誰かに買わせにいってました」とその対処法を明かしたのは小園。野球部以外はルール適用外なため「サッカー部だったり…」（西垣）「違う部活に」（小園）と友達に頼んでいたと明かし「今はないみたいですけどね」（小園）と締めくくられた。