¥¢¥Í¥Ã¥µUV¤¬¿Ê²½♡ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¿·UV¥¸¥§¥ë2¼ï¤¬ÅÐ¾ì
»ç³°ÀþÂÐºö¤Ï²Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä°ìÇ¯Ãæ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢½¬´·¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ïUV¥±¥¢¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·ºî¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Çä¾åNo.1¢¨2¥µ¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¡×¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¶¯ÎÏ¤ÊUV¥«¥Ã¥ÈÎÏ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤È¥¹¥¥ó¥±¥¢µ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¤¥êーUV¥¸¥§¥ë2¼ï¤¬2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡£¼¾ÅÙ¤ä´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤ÎÈ©¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ë½èÊý¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹♡
´Ä¶ÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¦²÷Å¬UV¥¸¥§¥ë
¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈUV¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¸¥§¥ëNB¡×¤Ï¡¢¼¾ÅÙÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ©¾å¤Î¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤ÄÆÈ¼«¤Î¡Ö¥ªー¥È¥â¥¤¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹µ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¡£
¼¾µ¤¤ÎÂ¿¤¤²°³°¤Ç¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òÊü½Ð¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¤è¤ë´¥Áç´Ä¶¤Ç¤Ï¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢²÷Å¬¤ÊÈ©´¶¿¨¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
»ç³°Àþ¤«¤éÈ©¤ò¼é¤ê¡¢Ì¤Íè¤Î¥·¥ß¤Þ¤ÇËÉ¤°¢¨1½èÊý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹ー¥Ñー¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡õ¥³¥éー¥²¥óGL¢¨3¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£´é¤Ë¤â¤«¤é¤À¤Ë¤â»È¤¨¡¢ËèÆü¤ÎUV¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ð¥ó¥·¥¤¤Î¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÅÐ¾ì♡¹¬¤»¤Ê´Å¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Í¥¯¥¿ー
Æ©ÌÀ´¶¤ò»Å¹þ¤à¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°UV
¡Ö¥¢¥Í¥Ã¥µ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°UV¥¸¥§¥ëNA¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡×¤Ï¡¢3¼ï¤ÎÇ¦¤Ð¤»¥Ñー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Ç¡¢²«¤°¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤ÌÀ¤ë¤¤È©¤ØÊäÀµ¢¨10¡£
ÈþÇò¢¨4Í¸úÀ®Ê¬m-¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¢¨5¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ÇÛ¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥Æ¥£ー¥¯¥ê¥¢¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¢¨6¤¬¡¢¥·¥ßÍ½ËÉ¡¦¤«¤µ¤Ä¤¡¦´¥Áç¤¯¤¹¤ß¤È¤¤¤¦Æ©ÌÀ´¶¤Î3Í×ÁÇ¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¶Ñ°ì¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢ÁÇÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×¤ÈÁª¤Ù¤ë¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¥¢¥Í¥Ã¥µ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈUV¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¸¥§¥ëNB
¡ãÆü¾Æ¤±»ß¤áÍÑ¥¸¥§¥ë¡¿´é¡¦¤«¤é¤ÀÍÑ¡ä
SPF50+¡¦PA++++¡¿UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú
ÍÆÎÌ¡§90g¡¢40g
¥¢¥Í¥Ã¥µ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°UV¥¸¥§¥ëNA¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë
¡ãÆü¾Æ¤±»ß¤áÍÑ¥¸¥§¥ë¡¿´é¡¦¤«¤é¤ÀÍÑ¡ä
SPF50+¡¦PA++++¡¿UVÂÑ¿åÀ¡ú
ÍÆÎÌ¡§90g¡¢40g
¤É¤Á¤é¤â½¾Íè¤Î90g¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤40g¥µ¥¤¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤ÎUV¥±¥¢¤ò¿´ÃÏ¤è¤¤½¬´·¤Ë
»ç³°Àþ¥À¥áー¥¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¾ÅÙ¤ä´¥Áç¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¥¢¥Í¥Ã¥µ¤Î¿·UV¥¸¥§¥ë¡£¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤ë¤ª¤·¡¢È©¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ëÀß·×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢365Æü¤Î¥±¥¢¤ËÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²÷Å¬¤µ¤òµá¤á¤ëÆü¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò»Å¹þ¤ß¤¿¤¤Æü¤â¡¢µ¤Ê¬¤äÈ©¾õÂÖ¤ÇÁª¤Ù¤ë2¥¿¥¤¥×Å¸³«¡£Ì¤Íè¤ÎÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¤ÎUV½¬´·¤ò¥¢¥Í¥Ã¥µ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö