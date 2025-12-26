【永守重信氏・電撃辞任】ニデック「不適切会計」幹部らの内部告発が相次いだ重大背景

「ニデック」の危機的状況

総合モーター大手「ニデック」の不適切会計問題は、'26年最大級の経済事件に発展する可能性がある。元特捜検事の平尾覚弁護士を委員長とする第三者委員会の調査が長期化、相当に厳しい結果が予想されるためで、粉飾決算が指摘されて事件化したオリンパスや経営が揺らいで上場廃止となった東芝と同列の危機的状況だ。

売上高2兆6000億円を誇るニデックは、カリスマ経営者の永守重信代表に率いられ、右肩上がりの業績を達成してきた。一方で「計画未達は罪悪」という圧力に耐えきれず不適切会計に手を染める幹部らが相次ぎ、社内には不満が鬱積していた。それが爆発したのは'22年9月、日産から招請した関潤社長が退任に追い込まれた時だ。

不適切会計の表面化

関氏は正常化路線を敷いていたとされ、氏に同調していた幹部らの内部告発が相次いだ。その結果、東京証券取引所や証券取引等監視委員会、経済マスコミはニデック決算の異様を承知した。

不適切会計の表面化、第三者委員会の設置、監査法人の「意見不表明」、東証による「特別注意銘柄」の指定など流れるようにニデックを追い詰める事態が続いたのは、関係機関に「下地」があったためだ。

ニデックと永守氏の命運やいかにー。

