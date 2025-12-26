冬のボーナス152万円でも「上がった実感は全くない」　理由は「物価上昇の幅の方が大きい」年収950万円の男性が語る

12月に入り、冬のボーナスが支給された人も多いだろう。中には150万円を超えたという人もいるが、昨今の物価高などで手放しには喜べないようだ。

神奈川県の50代男性（私立学校教員／年収950万円）が投稿を寄せ、冬のボーナスは「額面で152万円」だったものの、昨年よりも約2万円しか増えなかったと続けた。

「定時昇給のみの状況で、物価上昇の幅の方が大きいので、上がった実感は全くない」

使い道については「12月上旬に実家帰省を行ったので、その費用に使って、後は貯蓄」と堅実だ。（文：天音琴葉）

年収1000万円でも「貯金しかできない」

さらに男性は、昨今の賃上げ情勢について次のような懸念を漏らす。

「最低賃金のみ上がって、正採用の賃金のベースアップが追い付いていないので、どんどんしんどくなっていく気がする」

年収1000万円ほどあっても、景気の先行き不透明感や物価高騰の前では、財布の紐を固く締めざるを得ないようだ。

愛知県の30代男性（営業／年収1000万円）はボーナスの具体的な金額を明かしていないが、「去年よりも減った」と投稿。

ボーナスが減った理由について、「売上が関与してると思われるが全体的に中小企業は不景気」と推測した。一方で、中小企業でも「ガツガツ稼げてる会社」であればボーナスが増える可能性が高いと羨むも、「うちでは期待はできない」と続けた。

そのため、使い道に関しては「貯金しかできない」と、将来への不安をのぞかせる。「もっと増やして欲しいのが理想」と書く一方で、

「会社に貢献しないとボーナスももらえらないのかなと思った」

かつての日本で主流だった年功序列から成果主義へと移行する中、男性も厳しい現実を受け止めているようだ。

