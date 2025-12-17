12月15日、ニュースサイト『ねとらぼ』が《「おいしいロイホの中で1番！」ロイヤルホストの本社玄関“桜新町店”が特別な理由 「内装や空間に高級感」「公爵家の晩餐会のよう」》という記事を公開した。

人気ファミレスチェーン『ロイヤルホスト』の中でも、世田谷区にある東京本社に併設された国道246号沿いの桜新町店は、特別な店舗として知られているという内容だ。

Googleマップのクチコミでも、《店員さんが手際良くテキパキと仕事をこなしている印象で他のお店よりも来店時に特別感がある》といった高評価が、他店舗以上に目立つ。

桜新町駅前店のGoogleマップの評価は5点満点中3.7点。近隣にある馬事公苑店と駒沢パーククォーター店が3.8点。駒沢店が3.9点ながら、桜新町店はクチコミの数が1000を超えるものの、4.0点と高い点数になっている。

本社のお膝元にある桜新町店は、旗艦店のような場所なのか？ ロイヤルホストの広報部に真相を聞いた。

「グランドメニューの改定やフェア商品（季節のデザートを除く）の販売開始の際に、全店に先駆けて先行販売をする店舗は、桜新町店以外にも全国にございます。桜新町店はロイヤルホストに旗艦店はございませんが、ロイヤルホストを展開するロイヤルホールディングスの東京本部であり、ロイヤルホストを運営するロイヤルフードサービスの本社に併設された店舗です。その本部（本社）施設内に、商品開発部門が試作をしている“試作室”を設けていることは、事実でございます」

他店以上にサービスが良いと噂になっていることについては、

「今回の（ご取材などはなしの）『ねとらぼ』さまの記事はありがたいことと受け止めておりますが、チェーン店として特定店舗のみへの注力をしているということではございません」

また、桜新町店ならではの売りも特にないそうで、

「特段ございませんが、桜新町には『桜新町駅前店』と2店舗ございまして用途に応じていずれもご愛顧をいただいております」

とのことだった。同店舗を訪れてみると他店では見かけたことのないバー風のカウンターなどが設けられているなど内装についてはよりゴージャスな印象を受けたものの、それ以外については他店のサービスや料理の質も高いこともあり、特別“差”は感じない。

桜新町店が特別だというのは都市伝説だったものの、メニューの先行販売などを行なっているのは事実だけに、ロイホ好きなら1度は訪れてみてもいいかも？