ビッグボーイでロブスターを堪能♡贅沢グリルフェア開催

特別な日の外食や、自分へのご褒美ディナーに選びたいのが、ビッグボーイとヴィクトリアステーションで始まる「ロブスターグリルフェア」。冬にぴったりの贅沢感あふれるラインアップで、ぷりっとしたロブスターと人気のグリルメニューを一緒に楽しめます。濃厚でクリーミーな味わいは、いつもの食事時間を少しだけ格上げしてくれる存在。気軽に立ち寄れるレストランで味わえる非日常感が、このフェアの魅力です。

ぷりぷりロブスターの贅沢グリル



今回のフェアで味わえるロブスターは、弾力のある身と濃厚な旨みが特長。ウニやマッシュルームの風味を感じるウニグラタンソースとエダムチーズをのせ、オーブンで香ばしく焼き上げています。

クリーミーなソースとロブスターの相性は抜群で、一口ごとに贅沢な余韻が広がります。

選べるメインで満足度アップ



看板商品の大俵ハンバーグと組み合わせた「ロブスター＆大俵ハンバーグ」は、150gが2,190円（税込2,409円）、200gが2,290円（税込2,519円）、250gが2,490円（税込2,739円）。

そのほか、「ロブスター＆手ごねハンバーグ（150g）」1,950円（税込2,145円）、「ロブスター＆グリルチキン（200g）」1,990円（税込2,189円）。

「ロブスター＆みすじステーキ（150g）」2,690円（税込2,959円）、「ロブスター＆黒毛和牛サーロイン（80g）」3,090円（税込3,399円）と、多彩な組み合わせが揃います。

単品でも楽しめる限定ロブスター



メインと合わせるだけでなく、「ロブスター（単品）」1,490円（税込1,639円）としても注文可能。お気に入りの料理にプラスして、さらに贅沢な食卓を演出できます。

※167店舗で販売予定です。（12月16日時点）

※ビッグボーイダイニング早稲田店では販売価格が一部異なります。

冬だけの贅沢を気軽に楽しんで



ロブスターグリルフェアは、身近なレストランでちょっと特別な時間を過ごしたい日にぴったり。選べるメインと濃厚なロブスターの組み合わせは、満足感も幸福感もたっぷりです♡

家族や友人との食事はもちろん、頑張った自分へのご褒美にもおすすめ。この冬だけの贅沢な味わいを、ぜひビッグボーイで楽しんでみてください。