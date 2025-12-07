º¬ËÜÆä¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀï»Î»Ñ¤ÇÌÑÁÛ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡×»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
º¬ËÜÆäSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÊÈ¯ÇäÃæ¡Ë¤è¤ê¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º¬ËÜÆä¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤òÂ´¶È¸å¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¡¢°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÀ¶Îµ¿Í25¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢X¡Ê@nemoto_nagi¡Ë¡¢Instagram¡Ê@nemonagi¡Ë¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢º¬ËÜ¤¬°ÛÀ¤³¦Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÀ®¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤·RPG¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢º¬ËÜÆä¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÌÑÁÛ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¯Å¨¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¿¹ÎÓ¤Ç¡¢²¼ÃÊ¤Î¹½¤¨¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤ëÀï»Î¡¦¤Í¤â¤Ú¤í»á¡£¤·¤«¤·¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢ËÉ¶ñ¤ò³°¤·¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÀï»Î¤Î»Ñ¤Ë¡£
¤Þ¤¿ËÁ¸±¼Ô¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¤Ò¤ÈËë¤â¡£ÀîÊÕ¤ÇÎÃ¤·¤àÀï»Î¤ÎµÙÂ©¾ìÌÌ¤òÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çò¤¤½ÀÈ©¤È½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥Ã¥×¡¢ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ º¬ËÜÆä¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡×
Äó¶¡¡§½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡§ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ó¦³¨Èþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§µÆÃÓÊ¸»Ò
ÈÎÇä¥ê¥ó¥¯¡§https://amzn.to/4iBO8RT
