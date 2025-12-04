“クマ料理”の一番人気は鍋「野性味を感じる味」激増“駆除クマ”の引き取り施設はフル稼働も…食用にできず処分のケースも
冬眠シーズンが到来しても、各地でクマの出没が止まらない。一方、クマ肉は食材としても利用される。食用となるクマ肉はどのように活用されてきているのか。そして、その味はどのようなものか。都内のジビエ料理専門店などを取材した。
クマを引き取る施設「フル稼働でも間に合わない」
師走に入り、冬眠シーズンが到来しても依然として各地でクマの出没が止まらない。
秋田・横手市の住宅街では2日、体長約1.3メートルのクマ1頭が小屋に居座った。
現場は小学校も近く、吹き矢による麻酔で捕獲し、駆除された。
“災害級のクマ出没”に、駆除されたクマも激増している。
そのクマを引き取る北海道の施設では、手が回らない事態に追い込まれていた。
南部桧山衛生処理組合・上戸等 場長：
前年約30頭ほどだったんですけども、現時点で120頭ほどになっています。もう過去最高です。フル稼働でも間に合わないです。
クマ料理の一番人気は鍋
駆除されたクマの引き取りに頭を悩ます一方で、食用となるクマ肉はどのように活用されてきているのか？
取材班が訪れたのは、クマ肉を推している都内のジビエ料理専門店。
「こちらがツキノワグマ、こちらがヒグマ」
きれいに切り分けられたクマの肉を見てみると、赤身の上にたっぷりと脂肪がついているのが分かる。
あまからくまから人形町店・林育夫店長：
基本的に冬眠前に脂をつけるんですけど、その脂がおいしいので、よく食べられるのはやっぱり冬、この時期です。毎年この時期はクマを食べられるために来られる方が多いです。
旬を迎えているというクマ料理の一番人気は、圧倒的に鍋。
肉の味は、食べているエサによって変化し、柿などのフルーツが多ければ脂が甘みを増し、木の実などが多ければこってりとした味になるという。
男性客：
念願のクマ、念願のクマです。
この日、クマ肉初挑戦だというお客さんは…
男性客：
おいしいです。すごい。なかなか弾力のある感じというか。
女性客：
牛とも馬とも違うような野性味を感じる味でした。
（Q.馬と牛と比べるとどう？）
クマの方が好きです。
しっかりと処理されているクマ肉は、気になる臭みも抑えられているという。
多くのクマが駆除されている中、クマ肉の流通量はどうなっているのか？
あまからくまから人形町店・林育夫店長：
元々の処理施設の限界ぐらいまで稼働はしていると思いますので、多少増えていると思いますけど…。
クマが多く捕獲されても、処理施設の不足などから、食用にできず処分されるケースも少なくないという。
クセになる味わいのクマ肉だが、広く流通させるには、まだ時間がかかりそうだ。
（「イット！」12月3日放送より）