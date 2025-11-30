¹á¹Á¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²ÐºÒ¡ÈÀ¯ÉÜ¿¦°÷¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÃËÀ¡É¤ò¹´Â«
¹á¹Á¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÂÕ¤Ã¤¿À¯ÉÜ¿¦°÷¤ÎÄÉµÚ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÍ×µá¤·¤¿ÃËÀ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
128¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹á¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²á¼ºÃ×»à¤ä±ø¿¦¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¶È¼Ô¤Ê¤É11¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÂÕ¤Ã¤¿À¯ÉÜ¿¦°÷¤Î¼ÂÌ¾¸øÉ½¤äÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ê¤É4¹àÌÜ¤ÎÍ×µá¤È¤³¤ì¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤Ë½ðÌ¾¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÅê¹Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹á¹Á¤Î¹ñ²È°ÂÁ´Åö¶É¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃËÀ¤ò¡Ö²ÐºÒ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ÔÌ±¤é¤òÀðÆ°¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹á¹Á¤ËÃóºß¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î¼£°Âµ¡´Ø¤Ï29Æü¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Öµß±ç³èÆ°¤ò°°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¡¢¹á¹Á¤òº®Íð¾õÂÖ¤ËÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë°ìÉô¤ÎÀªÎÏ¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¹ÁÅö¶É¤äÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢²ÐºÒ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ëÅö¶É¤Ø¤ÎÉÔËþ¤«¤é¹³µÄ¥Ç¥â¤Ê¤É¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£